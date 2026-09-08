Xiaomi ultra sessiz ve tasarruflu gazlı şofbenini tanıttı

Xiaomi, evlerde sıcak su tedarikini yeni bir seviyeye taşıyan Mijia Smart Gas Water Heater 2 cihazını tanıttı. 16 litre kapasiteli bu gazlı şofben, ultra sessiz çalışması, su basıncını önemli ölçüde artırması ve yüksek enerji tasarrufu ile öne çıkıyor. IXBT.com'un haberine göre, yeni cihaz ev sahiplerine konfor sağlamanın yanı sıra güvenlik ve enerji verimliliği konusunda da gelişmiş özellikler sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şofbenin en önemli avantajlarından biri mükemmel ses yalıtım sistemidir. Çok katmanlı gürültü önleme teknolojisi sayesinde cihazın çalışma sırasındaki gürültü seviyesi sadece 32 dB(A) olup, özel CQC sertifikasına layık görülmüştür. Bu özellik, cihazın yaşam alanlarına yakın yerlerde bile sessizce kullanılabilmesini sağlar. Ayrıca cihaz, su sıcaklığını sabit tutan bir sistemle donatılmış olup, farklı kullanım senaryolarında bile sıcak suyun kesintisiz iletilmesini garanti eder.

Gelişmiş özellikler ve güvenlik

Mühendisler, cihazın kurulum ve kullanım sürecini basitleştirmeye özel önem vermişlerdir. Örneğin, şofben kendi kondens tahliye sistemine sahiptir ve kurulumu için ek borulara ihtiyaç duymaz. Santrifüj püskürtme ve yoğuşma nötralizasyon teknolojisi, duvarları ve cihazın kendisini korozyondan ve ciddi hasarlardan güvenilir bir şekilde korur.

İç yapısında hermetik yanma odası ve güçlü rüzgarlara dayanıklı inverter fan kullanılmıştır. Dahili özel pompa, su akışını yüzde 245'e kadar artırma kapasitesine sahiptir. Bu, özellikle su basıncının düşük olduğu çok katlı binalar için büyük önem taşımaktadır.

Tasarruf ve akıllı kontrol

Cihaz, enerji verimliliği açısından 1. seviye standardına uygundur. Isıl verimliliği yüzde 107'ye kadar ulaşarak ulusal standartların üzerinde bir performans sergiler ve bu da gaz tüketimini önemli ölçüde azaltır. Aynı zamanda, su kalitesini iyileştirmeye yönelik altı aşamalı bir koruma sistemi mevcut olup, antibakteriyel etkinliği yüzde 99,9'dur.

Cihazın kullanımını daha konforlu hale getirmek için hızlı sıcak su sağlayan birkaç ön ısıtma modu eklenmiştir. Kullanıcılar, şofbeni Mijia uygulaması üzerinden uzaktan, Xiaomi akıllı hoparlör yardımıyla sesli komutla veya diğer akıllı ev senaryoları aracılığıyla kolayca kontrol edebilirler. Şu an için Çin pazarında satışa sunulan bu akıllı cihazın tavsiye edilen fiyatı 2999 yuan olarak belirlenmiştir.