Kral Charles, Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki "yerini" tekrar hatırlattı

Birleşik Krallık Kral III. Charles, Prens Harry ve eşi Meghan'ın ülkeye dönmeleri durumunda bile kraliyet ailesinin resmi görevlerini yerine getirmeyen üyeleri statüsünde kalacaklarını doğruladı. Associated Press'in haberine göre bu durum kesinleşti.

Kral adına hükümet ve devlet kurumlarının üst düzey temsilcilerine gönderilen mektupta, Harry ve Meghan'ın 2020 yılında kraliyet görevlerinden çekilmelerinden bu yana statülerinin değişmediği belirtildi.

Belgede, çiftin yürüttüğü hayırseverlik faaliyetlerinin kişisel girişim olarak görüleceği, güvenlikleriyle ilgili operasyonel konuların ise ilgili polis birimleri tarafından çözüleceği hükme bağlandı.

Mektup, kraliyet sarayının üst düzey yetkilisi Lord Chamberlain tarafından hükümet ve askeri birim başkanlarına, ayrıca kralın bölgelerdeki temsilcileri olan lord-teğmenlere gönderildi.

Kraliyet sarayı, bu mesaj aracılığıyla Harry ve Meghan'ın statüsü konusunda ortaya çıkabilecek farklı yorumların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Associated Press, belgenin çiftin kraliyet ailesindeki konumunun değişmediğini bir kez daha gösterdiğini belirtiyor. Aynı zamanda mektubun geniş bir yetkili çevresine gönderilmesi, Harry ve Meghan'ın faaliyetlerinin mevcut kraliyet ailesiyle karıştırılabileceği yönündeki endişeleri de artırdı.

Prens Harry'nin güvenlik meselesi de hala tartışmaların merkezinde yer alıyor. O, Birleşik Krallık'ta devlet tarafından finanse edilen polis korumasının yeniden tesis edilmesi konusunda hükümetle uzun süreli bir hukuk mücadelesi yürüttü.

Harry ve Meghan 2020'de kraliyet ailesindeki resmi görevlerini bıraktıktan sonra, devlet tarafından sağlanan güvenlik önlemlerinin önceki şekli iptal edildi.

Çifte sürekli polis koruması verilip verilmeyeceği konusunu Kraliyet ve Üst Düzey Kişiler Yürütme Komitesi (RAVEC) değerlendiriyor. Kral adına gönderilen mektupta ise güvenlikle ilgili acil kararların ilgili polis birimlerinin yetkisinde olduğu özellikle vurgulandı.