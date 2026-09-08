HMD Global, B2B sektörü için yeni HMD Salo 5G akıllı telefonunu tanıttı

·1·Teknoloji
HMD Global, B2B sektörü için yeni HMD Salo 5G akıllı telefonunu tanıttı

HMD Global, kurumsal müşterilere yönelik HMD Salo 5G akıllı telefonunu küresel pazarlara sundu. ixbt.com'a göre bu cihaz, temel olarak B2B segmentine odaklanmış olup 2024 yılında iptal edilen HMD Titan 5G projesinin yeniden adlandırılmış bir versiyonudur. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Teknik özellikler ve ekran

Yeni akıllı telefon, 1080x2400 piksel çözünürlüğü ve 90 Hz yenileme hızını destekleyen 6,56 inç IPS LCD ekranla donatılmıştır. Bu özellikler, kurumsal görevlerde ve günlük iş süreçlerinde görüntünün akıcı ve kaliteli olmasını sağlar.

Cihazın donanımı, Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 yonga setine dayanmaktadır. Ayrıca akıllı telefon, iş uygulamaları için yeterli alan sağlayan 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı ile donatılmıştır.

Kamera özellikleri ve batarya

Fotoğrafçılık ve iletişim yeteneklerine özel önem verilmiştir. Ön panelde, görüntülü görüşmeler için oldukça kullanışlı olan 50 megapiksel yüksek çözünürlüklü bir ön kamera bulunmaktadır. Arka panelde ise 64 megapiksel ana kamera ve 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer almaktadır.

Akıllı telefon, uzun süreli otonom çalışma sağlayan 5000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatılmıştır. Batarya, cihazın hızlı şarj edilmesini sağlayan 33 W kablolu şarj teknolojisini destekler.

Yazılım ve güvenlik

Cihaz, en güncel Android 16 işletim sistemiyle çalışmaktadır. Kurumsal müşteriler için güvenlik en önemli faktörlerden biri olduğundan, üretici bu model için 5 yıl boyunca güvenlik güncellemeleri sunmayı taahhüt etmektedir.

HMD Salo 5G, kendine has ismi ve sağlam teknik temeli ile kurumsal pazarın gereksinimlerini tam olarak karşılamaktadır. Bu akıllı telefonun, iş dünyasında güvenlik ve istikrara önem veren şirketler için güvenilir bir çözüm olması beklenmektedir.

HMD SaloAkıllı TelefonB2BQualcommAndroid 16
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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