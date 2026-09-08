Ousmane Dembélé'den Altın Top hakkında cesur açıklamalar

Paris Saint-Germain'in hücum oyuncusu Ousmane Dembélé, futbol dünyasında hararetli tartışmalara yol açan bir açıklamada bulundu. Goal.com'un haberine göre, Fransız futbolcu bu yılki prestijli "Altın Top" ödülünün Paris kulübünde kalacağına kesin gözüyle bakıyor. Avrupa'nın önde gelen liglerindeki rekabetin yoğunluğuna rağmen, hücum oyuncusu sezonun en önemli bireysel ödülü için mücadelenin başka takımlara nasip olmayacağını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Fransa başkentinin temsilcisi Ousmane Dembélé, France Football dergisine verdiği röportajda gelecekteki kazananın kim olacağına dair düşüncelerini açıkça dile getirdi. Ona göre, bu ödülün kaderi konusunda şüpheye yer yok ve ödül bir Paris Saint-Germain oyuncusunun ellerinde kalacak.

Favoriler ve sürpriz kararlar

Ancak Dembélé'nin seçimi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı. Özellikle deneyimli futbolcu, Barcelona formasıyla harika bir sezon geçiren ve İspanya milli takımının uluslararası başarılarında büyük rol oynayan genç yetenek Lamine Yamal'ı kendi ilk üçüne dahil etmedi. İspanyol futbolcunun yeteneğini inkar etmese de, diğer oyuncuları daha üstün gördü.

Dembélé, kendi kişisel favori listesini oluştururken Avrupa'nın farklı liglerinde forma giyen futbolcuların isimlerini zikretti. Öte yandan, kendisini bu listeye eklemekten kaçındı.

Khvicha Kvaratskhelia

Harry Kane

Kylian Mbappé

Fransız futbolcu, kendisini asla bu tür sıralamalara dahil etmeyeceğini ve oy kullanmayacağını açıkladı. Ayrıca, Luis Enrique yönetimindeki takımın taktiksel temeline ve göz önünde olmayan oyuncuların istikrarına dikkat çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Göz ardı edilen futbolcular

Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu, kamuoyunun ve spor basınının dikkatinden kaçan bir dizi parlak oyuncudan da bahsetti. Ona göre, Almanya Bundesliga'da en iyi sezonunu geçiren Michael Olise ve takımın direncinde önemli rol oynayan Willian Pacho bu övgüyü hak ediyor.

Dembélé, sezon boyunca parlak bir oyun sergileyen Lamine Yamal ve Fabián Ruiz gibi futbolcuların da yüksek puan alması gerektiğini ekledi. Özellikle Willian Pacho'nun hizmetlerinin genellikle unutulduğunu belirterek, bu yıl emeğinin layıkıyla değerlendirilmesini umduğunu ifade etti.