Kylian Mbappe, Fransa milli takımının Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetini değerlendirdi

·4·Spor
Kylian Mbappe, Fransa milli takımının Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetini değerlendirdi

Fransa milli takımı ve Real Madrid'in forveti Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı alınan ağır mağlubiyetin ardından ilk kez düşüncelerini paylaştı. Goal.com'un haberine göre, 27 yaşındaki futbolcu bu sonucun kariyerindeki en acı verici darbe olduğunu kabul etmekten kaçındı, ancak milli takımın zafer arzusunun sönmediğini özellikle vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Fransa milli takımı Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya karşı oynadığı maçta 0-2 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti. Bu mağlubiyet, Fransız taraftarlar ve oyuncular için ciddi bir darbe oldu. Buna rağmen, takım kaptanı Kylian Mbappe, benzer acı anları daha önce de yaşadığını hatırlattı.

Acı verici mağlubiyetler ve kaybedilen finaller

Real Madrid yıldızı, önlerindeki Inter maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında kariyerindeki en zor anları anımsattı. Ona göre, bu yarı final mağlubiyeti zor olsa da kariyerinin en zoru olarak nitelendirmek güç.

«Zordu. En zoru... Bilmiyorum. Çünkü ben Dünya Kupası finalini ve Şampiyonlar Ligi finalini de kaybettim», dedi Fransız forvet, geçmiş yıllardaki şüpheli ve acı hatıraları anımsayarak.

Futbolcu, kariyerinde 2018 Dünya Kupası'nı kazanmış olsa da, sonraki büyük küresel turnuvalarda da çetin sınavlarla karşılaştığını çok iyi biliyor. Bu nedenle her türlü başarısızlığı profesyonelce karşılamayı öğrenmiş durumda.

Gelecek hedefleri ve zafer arzusu

Kylian Mbappe ayrıca, takımın genel turnuvada kötü bir performans sergilemediğini ve ülkenin imajını layıkıyla savunduğu için taraftarlarla özel bir bağ kurduğunu ekledi. Ona göre, sergilenen oyun ve sahadaki çabalar için milli takım gurur duymalı.

Fransız forvet, bu mağlubiyetin ne kendi kişisel hedeflerini ne de tüm milli takımın gelecekteki zaferlere olan tutkusunu azaltamayacağını kesin bir dille belirtti. Ona göre, her zaman Dünya Kupası'nı kazanmak mümkün değildir, ancak zafer açlığını korumak en önemli faktördür.

«Her zaman Dünya Kupası'nı kazanamazsınız çünkü bu her zaman mümkün değildir. Ancak biz her zaman zafere açız. O açlığı kaybettiğimiz gün, her şey biter», diyerek sözlerini noktaladı Kylian Mbappe.

Kylian MbappeReal MadridFransaİspanyaŞampiyonlar Ligi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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