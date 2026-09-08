70 yaşındaki kadın, evlat edindiği 17 yaşındaki kızı bir maymunla takas etti

Bu yıl 3 Eylül'de ABD'nin Missouri eyaletinde 70 yaşındaki bir kadın, evlat edindiği çocuğun hayatını ciddi tehlikeye attığı gerekçesiyle mahkeme karşısına çıktı. Soruşturma sırasında kadının, 17 yaşındaki kızı Teksas'taki tanıdıklarına gönderip karşılığında egzotik bir maymun aldığı ortaya çıktı. Bu durum People dergisi tarafından haberleştirildi.

Belirtilenlere göre, Lincoln Bölge Mahkemesi sanığa başlangıçta 7 yıl hapis cezasıverdi. Ancak cezanın infazı derhal askıya alınarak, kadına bunun yerine üç yıllık denetimli serbestlik verildi.

Eski vasi, 17 yaşındaki kızı Teksas eyaletinde yaşayan tanıdıklarının evine göndermekten suçlu bulundu. En şaşırtıcı olanı ise, gencin kaderi karşılığında oradan egzotik bir maymun almış olmasıdır.

Kolluk kuvvetlerinden alınan bilgilere göre kız, Teksas'taki evde vahşi hayvanlarla birlikte tutuluyordu. Sadece böyle ağır koşullarda yaşamakla kalmamış, aynı zamanda hayvanların bakım işlerine de zorlanmıştı.

Olay, okul güvenlik birimleri ve sosyal hizmetlerin devreye girmesiyle ortaya çıktı. Bunun nedeni, gencin uzun süre derslere ve etkinliklere katılmamasıydı. Yetkililerin durumu incelemesi sonucunda kıza yeterli bakımın sağlanmadığı tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre, Brandy Deutsch hayatı boyunca 200'den fazla çocuğa bakıcılık ve vasilik yaptı. Ancak bu olaydan sonra mahkeme, onun vasilik faaliyetlerini yürütme hakkını, yani lisansını iptal etti.

Ayrıca, soruşturma kapsamında varılan mahkeme anlaşması sonucunda çocuklara yönelik kötü muamele ile ilgili ek suçlamalar düşürüldü.

Mahkemede sanığın kendi öz kızı da görüş bildirdi. Verilen kararın ve cezanın hafifliğinden dolayı şok içinde olduğunu belirtti. Ona göre bu durum, sosyal koruma sisteminde ciddi eksiklikler olduğunu ve sistemin çocuğu koruma görevini yerine getiremediğini gösteriyor.

Şu anda 17 yaşındaki evlatlık kız, Teksas sosyal hizmetlerinin koruması altında. Yaşadığı ağır olaylardan sonra normal ve istikrarlı bir hayata dönmeye çalışıyor.

Bu olay, çocukların kaderi ve güvenliklerinin sağlanmasında vasilik ve sosyal koruma sisteminin sorumluluğunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.