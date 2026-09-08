Trump Ay'da hak iddia etti: Uluslararası hukuk buna ne diyor?

·0·Dünya
Trump Ay'da hak iddia etti: Uluslararası hukuk buna ne diyor?

ABD Başkanı Donald Trump Ay ile ilgili sıra dışı bir paylaşım yaptı. 6 Eylül'de Truth Social'daki sayfasında Ay görseli, ABD bayrağı ve «The moon is ours» — «Ay bizimdir» yazılı bir fotoğraf paylaştı.

Ancak uluslararası hukuk açısından Ay, hiçbir devletin toprağı sayılmaz. Bu konu 1967'de yürürlüğe giren Dış Uzay Anlaşması ile düzenlenmektedir.

Anlaşmanın 2. maddesinde uzayın, Ay'ın ve diğer gök cisimlerinin hiçbir devlet tarafından egemenlik, kullanım, işgal veya başka herhangi bir yolla sahiplenilemeyeceği belirtilmiştir.

Ayrıca belge, Ay ve diğer gök cisimlerinin tüm devletler tarafından ayrım gözetmeksizin, barışçıl amaçlarla araştırma ve kullanım için açık olmasını öngörmektedir.

Bu nedenle Trump'ın «Ay bizimdir» ifadesi, ABD'nin Ay üzerindeki resmi bir toprak iddiası olarak kabul edilemez. ABD astronotlarının Ay'a ayak basması veya orada araştırma yapması, ülkeye Ay'ı kendi toprağı olarak ilan etme hakkı vermez.

1967'de yürürlüğe giren Dış Uzay Anlaşması, günümüzde uluslararası uzay hukukunun temel belgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. BM Uzay İşleri Ofisi verilerine göre Özbekistan, bu anlaşmaya 17 Ekim 2024 tarihinde katılmıştır.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Charos
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kral Charles, Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki "yerini" tekrar hatırlattıKral Charles, Prens Harry'nin kraliyet ailesindeki "yerini" tekrar hatırlattıBugün, 13:48İspanya'da doktorlar greve gidiyor: Yeni yasa krizi nasıl sonuçlanacakİspanya'da doktorlar greve gidiyor: Yeni yasa krizi nasıl sonuçlanacakBugün, 13:19Batı'nın konumu ve küresel sistem zayıflıyor: Sergey Lavrov'un ses getiren açıklamasıBatı'nın konumu ve küresel sistem zayıflıyor: Sergey Lavrov'un ses getiren açıklamasıBugün, 12:35Hastane otoparkında yangın çıktı, 28 araç zarar gördüHastane otoparkında yangın çıktı, 28 araç zarar gördüBugün, 12:11Shavkat Rakhmonov Özbekistan'dan taşındıktan sonraki zorlu hayatı hakkında açık konuştuShavkat Rakhmonov Özbekistan'dan taşındıktan sonraki zorlu hayatı hakkında açık konuştuBugün, 11:55ABD, Orta Asya ülkelerinden İran ile ticareti durdurmalarını talep ediyorABD, Orta Asya ülkelerinden İran ile ticareti durdurmalarını talep ediyorBugün, 11:09
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
“Hotdog alıverdim ya!”: Messi’nin oğluna verdiği eğitim sosyal medyada tartışılıyor
“Hotdog alıverdim ya!”: Messi’nin oğluna verdiği eğitim sosyal medyada tartışılıyor