Uzaktan kumandalı araç polis arabasına çarptı (video)

·11·Dünya
Uzaktan kumandalı araç polis arabasına çarptı (video)

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da uzaktan kumandalı deneysel bir aracın gösterisi beklenmedik bir olayla sonuçlandı. Sürücüsüz hareket eden araç, yol kenarında park halindeki bir polis arabasına çarptı. Konuyla ilgili haberi Dawn paylaştı.

Olay, şehrin D-Chowk bölgesinde meydana geldi. Araç, Abbottabadlı teknoloji meraklısı Ehsan Zafar tarafından geliştirilmiş olup internet üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyordu.

Gösteri sırasında gazeteci Muhammed Alija, aracın ön yolcu koltuğunda oturarak özelliklerini tanıtıyordu. O sırada araç direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki polis arabasına doğru yöneldi. Gazeteci el frenini kullanarak aracı durdurmaya çalışsa da çarpışmayı önleyemedi.

Gazeteci başlangıçta olaya internet bağlantısındaki kesintinin neden olduğunu belirtti. İddiasına göre araç, internet ve uydu bağlantısı üzerinden kontrol ediliyordu ve bağlantı koptuktan sonra araç kontrolden çıktı.

Ancak daha sonra aracın geliştiricisi Ehsan Zafar, olayın nedeninin kontrol sırasında yanlış düğmeye basılması olabileceğini ifade etti. Zafar, aracın sağa dönmesi gerekirken kontrol panelinde yanlışlıkla sol düğmesine basıldığını vurguladı.

Olay sonucunda polis arabasında ve deneysel araçta hasar meydana geldiği bildirildi. Olay anına ait video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Uzmanlar, bu tür deneysel teknolojilerin kamu kullanımına sunulmadan önce güvenlik sistemlerinin daha da geliştirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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