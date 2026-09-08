Tecno Camon Slim 5G tanıtıldı: 6,39 mm kalınlık ve 6000 mAh batarya

Tecno, yeni ve ultra ince gövdeli Camon Slim 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, cihaz sadece 6,39 milimetrelik zarif tasarımıyla değil, aynı zamanda kompakt gövdesine sığdırılan devasa bataryası ve üst düzey koruma özellikleriyle de dikkat çekiyor. Günümüz kullanıcıları için ince akıllı telefonların genellikle pil ömrü veya dayanıklılıktan ödün verilerek üretildiği bir dönemde, bu model tüm temel özellikleri mükemmel bir şekilde birleştirmesiyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gövde kalınlığı sadece 6,39 mm olmasına rağmen üretici, içine 6000 mAh kapasiteli güçlü bir batarya yerleştirmeyi başardı. Cihaz, büyük kapasiteli bataryayı kısa sürede şarj etmeyi sağlayan 45 W hızlı şarj desteğine sahip. Donanım tarafında ise günlük görevlerde ve multimedya uygulamalarında kararlı bir performans sunan MediaTek Dimensity 7300e işlemcisi yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Ekran ve yüksek kaliteli kamera özellikleri

Cihazın ön kısmında 1208 × 2644 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Bu yüksek yenileme hızı, arayüzün son derece akıcı çalışmasını ve oyunlarda görüntü netliğini garanti ediyor. Görsel açıdan cihazın arka kamera bloğu, Samsung'un gelişmiş cihazları da dahil olmak üzere piyasadaki önde gelen amiral gemisi modellerinin tasarımını anımsatıyor.

Ana kamera modülü, 1/1,56 inç formatında 50 megapiksellik Sony Lytia 700C sensörü ile donatılmış. Buna ek olarak, geniş açılı çekimler için 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Ön paneldeki selfie kamerası ise 32 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir sensöre dayanıyor ve sosyal medya için kaliteli fotoğraflar sunuyor.

Dayanıklılık ve yazılım

İnce gövde tasarımına rağmen Tecno, cihazın koruma seviyesine özel bir önem vermiş. Camon Slim 5G akıllı telefonu, modern IP69K standardına uygun olarak su ve toza karşı tam korumalı olup, hatta ABD askeri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerini de karşılıyor. Bu, cihazın çok zorlu ve elverişsiz koşullarda bile gönül rahatlığıyla kullanılabilmesini sağlıyor.

Yazılım tarafında cihaz, Android 16 tabanlı HiOS 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Üretici, bu model için üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı vaat ediyor. Ayrıca akıllı telefon, TÜV SÜD sertifikasını alarak 60 ay boyunca ilk günkü performans akıcılığını koruyacağını kanıtladı. Tecno Camon Slim 5G akıllı telefonunun fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz resmen açıklanmadı.