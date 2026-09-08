Tecno Camon Slim 5G tanıtıldı: 6,39 mm kalınlık ve 6000 mAh batarya

·4·Teknoloji
Tecno Camon Slim 5G tanıtıldı: 6,39 mm kalınlık ve 6000 mAh batarya

Tecno, yeni ve ultra ince gövdeli Camon Slim 5G akıllı telefonunu resmen tanıttı. Ixbt.com'un haberine göre, cihaz sadece 6,39 milimetrelik zarif tasarımıyla değil, aynı zamanda kompakt gövdesine sığdırılan devasa bataryası ve üst düzey koruma özellikleriyle de dikkat çekiyor. Günümüz kullanıcıları için ince akıllı telefonların genellikle pil ömrü veya dayanıklılıktan ödün verilerek üretildiği bir dönemde, bu model tüm temel özellikleri mükemmel bir şekilde birleştirmesiyle öne çıkıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Gövde kalınlığı sadece 6,39 mm olmasına rağmen üretici, içine 6000 mAh kapasiteli güçlü bir batarya yerleştirmeyi başardı. Cihaz, büyük kapasiteli bataryayı kısa sürede şarj etmeyi sağlayan 45 W hızlı şarj desteğine sahip. Donanım tarafında ise günlük görevlerde ve multimedya uygulamalarında kararlı bir performans sunan MediaTek Dimensity 7300e işlemcisi yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon 8 GB RAM ve 128 veya 256 GB dahili depolama seçenekleriyle sunuluyor.

Ekran ve yüksek kaliteli kamera özellikleri

Cihazın ön kısmında 1208 × 2644 piksel çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik AMOLED ekran bulunuyor. Bu yüksek yenileme hızı, arayüzün son derece akıcı çalışmasını ve oyunlarda görüntü netliğini garanti ediyor. Görsel açıdan cihazın arka kamera bloğu, Samsung'un gelişmiş cihazları da dahil olmak üzere piyasadaki önde gelen amiral gemisi modellerinin tasarımını anımsatıyor.

Ana kamera modülü, 1/1,56 inç formatında 50 megapiksellik Sony Lytia 700C sensörü ile donatılmış. Buna ek olarak, geniş açılı çekimler için 8 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera bulunuyor. Ön paneldeki selfie kamerası ise 32 megapiksellik yüksek çözünürlüklü bir sensöre dayanıyor ve sosyal medya için kaliteli fotoğraflar sunuyor.

Dayanıklılık ve yazılım

İnce gövde tasarımına rağmen Tecno, cihazın koruma seviyesine özel bir önem vermiş. Camon Slim 5G akıllı telefonu, modern IP69K standardına uygun olarak su ve toza karşı tam korumalı olup, hatta ABD askeri standardı MIL-STD-810H gereksinimlerini de karşılıyor. Bu, cihazın çok zorlu ve elverişsiz koşullarda bile gönül rahatlığıyla kullanılabilmesini sağlıyor.

Yazılım tarafında cihaz, Android 16 tabanlı HiOS 16 işletim sistemiyle çalışıyor. Üretici, bu model için üç büyük Android güncellemesi ve beş yıl boyunca güvenlik yamaları sunmayı vaat ediyor. Ayrıca akıllı telefon, TÜV SÜD sertifikasını alarak 60 ay boyunca ilk günkü performans akıcılığını koruyacağını kanıtladı. Tecno Camon Slim 5G akıllı telefonunun fiyatı ve satışa çıkış tarihi henüz resmen açıklanmadı.

TecnoAkıllı TelefonAndroid 16TeknolojiHaberler
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladıSony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladıBugün, 18:23Samsung, Galaxy A55 için Android 17 tabanlı ilk One UI 9.0 betasını yayınladıSamsung, Galaxy A55 için Android 17 tabanlı ilk One UI 9.0 betasını yayınladıBugün, 17:52HMD'nin yeni akıllı telefonu HMD Key 2 resmi duyurudan önce sızdırıldıHMD'nin yeni akıllı telefonu HMD Key 2 resmi duyurudan önce sızdırıldıBugün, 17:24Lexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttıLexar, eski bilgisayarlar için yeni NF100 SSD depolama birimini tanıttıBugün, 16:54Huawei Mate 80 akıllı telefon satışları 9 milyonu aştıHuawei Mate 80 akıllı telefon satışları 9 milyonu aştıBugün, 16:28Austrian Airlines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdiAustrian Airlines uçaklarında Starlink interneti hizmete girdiBugün, 15:57
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü