Avusturya'da 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirildi

·9·Dünya
Avusturya'da 14 yaş altı kız çocuklarına başörtüsü yasağı getirildi

Avusturya'da 2026/2027 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, 14 yaşından küçük kız çocuklarının okullarda İslami geleneklere göre başlarını örtmeleri yasaklandı. Yeni kural hem devlet hem de özel okullar için geçerli olacak.

Hükümet bu önlemi, kız çocuklarının kendilerini özgürce ifade etmeleri, eşitlikleri ve çocukluk dönemindeki gelişimlerini korumakla gerekçelendiriyor. Avusturya Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer de kız çocuklarının özgür ve bağımsız bir şekilde büyümesinin önemini vurguladı.

Yasaya göre, kuralı ilk kez ihlal eden öğrenci ve ailesiyle okul yönetimi bir görüşme gerçekleştirecek. Kuralın tekrar ihlal edilmesi durumunda eğitim kurumları, ardından çocuk ve gençlik koruma hizmetleri devreye girecek. Son çare olarak ebeveyn veya vasiye 150 Euro ile 800 Euro arasında para cezası uygulanabilecek.

Yasak, okul binası dışındaki dersleri ve okulun bina dışında düzenlediği bazı etkinlikleri kapsamamaktadır.

Yasaya karşı çıkanlar ise bu önlemin Müslüman kız çocuklarını ayrımcılığa maruz bırakabileceğini ve anayasal haklara aykırı olabileceğini savunuyor. Avusturya Parlamentosu verilerine göre, Yeşiller Partisi de yasayı anayasaya uygun bulmadığını belirtti. Aşırı sağcı Özgürlük Partisi ise yasağın daha da genişletilmesini, öğretmenler için de başörtüsü kısıtlaması getirilmesini talep etti.

Avusturya'da 14 yaş altı kız çocuklarının okulda başörtüsü takmasını yasaklayan bu yasa, Aralık 2025'te parlamentonun her iki kanadından da geçerek 1 Eylül 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.

AvusturyaEğitimBaşörtüsüİnsan HaklarıAvrupa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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