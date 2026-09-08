Mağaza çalışanı küçük kızı araba çarpmasından kurtardı (video)

·8·Dünya
Mağaza çalışanı küçük kızı araba çarpmasından kurtardı (video)

Meksika'nın Puebla kentinde bir mağaza çalışanı, yola koşan 3 yaşındaki bir kız çocuğunu araba çarpmasından son anda kurtardı. Olay, mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Olay, 6 Eylül günü şehrin 11-Sur Bulvarı'ndaki "El Rey del Ahorro" mağazasının yakınında meydana geldi. Görüntülerde, küçük kızın aniden yola fırladığı, arkasından gelen bir kadının onu yakalamaya çalışırken yere düştüğü görülüyor.

Bu sırada tehlikeyi fark eden mağaza çalışanı, işini bırakarak hemen kızın peşinden koştu. Birkaç saniye içinde çocuğa ulaşarak onu trafiğin aktığı yoldan çekti. Bazı haberlere göre, çalışan kızı korumaya çalışırken kendisi de düştü ancak ciddi bir yaralanma yaşanmadı.

Küçük kız ailesine sağ salim teslim edildi. Olay anının videosu yayıldıktan sonra sosyal medya kullanıcıları, çalışanın hızlı müdahalesini takdir ederek onu "kahraman" ilan etti.

Mağaza çalışanı ise olay anında çok fazla düşünmediğini, çocuğun tehlikede olduğunu görünce içgüdüsel olarak onu kurtarmaya koştuğunu belirtti. Ebeveynleri, çocuklarını yoğun yolların yakınında gözetimsiz bırakmamaları konusunda uyardı.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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