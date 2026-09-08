Mourinho Inter maçı kadrosunu açıkladı: sürpriz değişiklikler

·59·Spor
Mourinho Inter maçı kadrosunu açıkladı: sürpriz değişiklikler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunun ilk haftası, futbolseverleri gerçek bir klasik karşılaşma ile karşılıyor. Real Madrid, bu gece grup aşamasının 1. haftasında İtalyan ekibi Inter ile karşı karşıya gelecek. Takımın başına geri dönen Portekizli teknik direktör José Mourinho, bu kritik mücadele için genişletilmiş resmi kadrosunu kamuoyuna açıkladı. Peki, deneyimli teknik adam Milano devine karşı hangi oyunculara güvendi ve hücum hattında kimler yer alacak? Yazının sonunda ise ana merak konusu olan 'Kralın Kulübü'nün tüm hatlarıyla tam kadrosunu ve maçın başlama saatiyle ilgili tüm detayları paylaşacağız.

Mourinho'nun dönüşü ve Avrupa'nın merkezindeki zorlu randevu

Bugünkü karşılaşma sadece iki büyük kulüp arasındaki bir mücadele değil, aynı zamanda teknik direktörlük taktiklerinin de çarpışmasıdır:

  • Mourinho ve eski kulübü: José Mourinho, zamanında Inter ile üçleme (treble) yaparak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. Bu kez ise Madrid ekibinin hocası olarak kendi tarihine sahip bir takıma karşı sahaya çıkacak;

  • Sezondaki ilk ciddi sınav: 'Kralın Kulübü' için prestijli Avrupa kupası turnuvasına kendi evinde galibiyetle başlamak, gruptaki liderliği kontrol etmek adına çok önemli görülüyor;

  • Taraftarların gözüyle: Tüm dünya futbolunun dikkati bu geceki karşılaşmaya çevrilmiş durumda ve her iki takım da sahaya sadece galibiyet hedefiyle çıkacak.

Kulübün teknik heyetinden yapılan açıklamada, 'Bu seviyedeki maçlarda her hata pahalıya mal olur. Rakibi iyi tanıyoruz ve sahaya sadece yüksek bir sonuç için çıkacağız' denildi.

Real Madrid'in Inter'e karşı genişletilmiş kadrosu

Teknik direktör tarafından kritik maç için seçilen oyuncu listesi şu şekilde:

  • Kaleciler: Thibaut Courtois, Mestre, Xavi Navarro;

  • Savunma hattı: Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Alvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Mario Rivas;

  • Orta saha: Jude Bellingham, Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Thiago, Sestero;

  • Forvetler: Vinícius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espi, Brahim Díaz, Yan Diomande.

Ana karar ve maçın başlama saati

Futbolseverlerin çoğunun merak ettiği en önemli konu, bu şiddetli karşılaşmanın kesin başlama saatidir. En önemli karar ve sonuç şudur ki, José Mourinho'nun elinde Mbappé, Vinícius, Bellingham ve yenilenmiş savunma hattı gibi en güçlü oyuncular bulunuyor ve taraftarların beklediği Real Madrid – Inter süper maçı bu gece saat 00:00'da başlayacak.

Sizce José Mourinho yönetimindeki yenilenmiş Real Madrid, Milano ekibi Inter'i mağlup ederek turnuvaya güvenli bir galibiyetle başlayabilecek mi? Bugünkü maçta ana kahramanın kim olacağını düşünüyorsunuz? Tahminlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve bu önemli futbol haberini tüm taraftarlara ulaştırın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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