Tayland ormanlarında yeraltında yetişen "Şeytan Çiçeği" keşfedildi

Bilim insanları Tayland'da yaprakları olmayan, dış görünüşü ve kendine has yapısıyla diğer bitkilerden ayrılan yeni bir bitki türü keşfetti. Olağan dışı görünümü araştırmacıların dikkatini hemen çekti. Bu nedenle yeni türe Thismia daemona adı verilmiş olup, bunu şartlı olarak «Şeytan Çiçeği» şeklinde çevirmek mümkündür. Bu konuda “Lifehacker” yayını bilgi verdi.

Söz konusu bitki Thismia cinsine aittir. Günümüzde bu cinsin ağırlıklı olarak tropikal ormanlarda rastlanan 50'den az türü bilim dünyasında bilinmektedir. Bu bitkilerin en önemli özelliklerinden biri, fotosentez sürecinin gözlemlenmemesidir. Ayrıca yaprakları da yoktur ve hayatlarının büyük bir kısmını yeraltında veya dökülmüş yaprak katmanlarının altında geçirirler.

İlginç olan ise, bu bitkilerin yaşamaları için gerekli olan besin maddelerini alışılagelmiş fotosentez yoluyla değil, doğrudan yeraltındaki mantarlar aracılığıyla almalarıdır. Yani kendi besinlerini üretmek yerine, toprak altındaki mantarlarla özel bir bağ kurarak gerekli maddeleri onlardan alırlar.

Yeni keşfedilen Thismia daemona da bu sıra dışı grubun özelliklerine tam olarak uymaktadır. Dış görünüşü, boynuz benzeri uzantıları olan koyu siyah renkli bir çiçektenoluşur. Çiçeğin yüzeyinde ise kırmızımsı-turuncu lekeler mevcuttur ve bu kendine has görünüm, isimlendirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Yeni tür deniz seviyesinden yaklaşık 1.000 metre yükseklikte keşfedilmiştir. Genellikle bu tür bitkilerin sürekli nemli olan ovalarda yetiştiği bilinmektedir. Bu nedenle daha yüksek bir bölgede bulunmaları bilim insanları için şaşırtıcı bir durum olmuştur.

Bu buluş, araştırmacıların Thismia cinsine giren bitkiler hakkındaki bilgilerini daha da genişletti. Çünkü Thismia daemona bu grup için beklenmedik bir kuzey bölgesinde ilk kez kaydedildi. Bu durum, cinsin ve yayılım alanlarının daha derinlemesine incelenmesi gerektiğini göstermektedir.

Ancak bilim insanlarını yeni keşfedilen türün geleceği de ciddi şekilde endişelendiriyor. Şimdiye kadar sadece Thismia daemonatürünün tek bir grubunu tespit edebildiler. Bu küçük bölgede ise 50'den az bitki bulunmakta olup, alanının bir futbol sahasından bile küçük olduğu belirtilmiştir.

Bu nedenle yeni bitki türü nesli tükenme tehlikesi altındaki bitkiler listesine alınabilir. Özellikle bitkinin bulunduğu yerin milli park sınırları içerisinde olması ve turist akışının yoğunluğu durumu daha da karmaşık hale getirmektedir.

Bilim insanları için şu anki temel görevlerden biri, bu nadir bitkinin doğal ortamını korumak ve yok olmasını önlemektir. Thismia daemonatürünün sadece bir grubunun bilinmesi, ne kadar nadir olduğunu göstermektedir.