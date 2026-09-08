Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladı

·7·Teknoloji
Sony, Xperia akıllı telefonları için Android 17 güncellemesini yayınladı

Sony, mobil cihazları için Android 17 işletim sistemi tabanlı yeni bir yazılım güncellemesini dağıtmaya başladı. ixbt.com'a göre, güncellemeyi ilk alan cihaz Xperia 1 VIII amiral gemisi akıllı telefon oldu ve bu, kullanıcılara cihazın işlevsel yeteneklerini önemli ölçüde genişletme imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda 73.1.A.2.61 sürüm numaralı ve yaklaşık 1,2 GB boyutundaki bu yazılım, Avrupa bölgesindeki kullanıcılar için erişilebilir durumda. Ancak şirketin planına göre yeni sürüm, aşamalı olarak diğer bölgelerdeki cihazlara da ulaşacak. Kullanıcılar, güncellemenin kullanılabilirliğini akıllı telefon ayarlarındaki yazılım güncelleme bölümünden manuel olarak kontrol edebilirler.

Arayüz ve masaüstü modu için yeni özellikler

Güncellemenin en temel ve dikkat çekici yeniliklerinden biri, entegre masaüstü modunun gelmesidir. Bu özellik, akıllı telefonu harici bir monitöre veya ekrana bağladığınızda bir bilgisayar gibi rahatça çalışmanıza olanak tanır ve günlük görevleri yerine getirirken verimliliği artırır.

Ayrıca Sony, hızlı ayarlar panelini de kökten yeniledi. Artık kutucukların yerini değiştirmek ve boyutlarını özelleştirmek mümkün olup, büyük öğeler ek açıklamalar görüntüleyebilmektedir. Sistemde yeni duvar kağıtları ve saat seçenekleri yer alırken, simgelerin şekil ve boyutlarını özelleştirme imkanları daha da genişletildi.

Ekran kaydı ve kamera özellikleri

Cihaz ekranından video kaydetme özellikleri önemli ölçüde iyileştirildi. Yeni sürümde, tüm ekranı veya yalnızca belirli bir uygulamayı seçerek kayıt yapma, aynı zamanda hem akıllı telefonun dahili sesini hem de mikrofon sesini kaydetme imkanı sağlandı.

Amiral gemisi Xperia 1 VIII modeli için bir diğer özel özellik ise çekim moduna eklenen AI Camera Assistant oldu. Bu yapay zeka asistanı, kullanıcının kişisel renk ayarlarını ve diğer parametreleri içeren üç adede kadar özel ön ayar oluşturmasına olanak tanır.

Hangi modeller güncellemeyi alacak

Sony, yeni işletim sisteminin yalnızca en son amiral gemisi ile sınırlı kalmayacağını belirtti. Xperia 1 VIII modelinin yanı sıra, Android 17 yazılımı aşamalı olarak aşağıdaki cihazlara da gelecek:

  • Xperia 1 VII
  • Xperia 1 VI
  • Xperia 10 VIII
  • Xperia 10 VII
Bu kapsamlı güncelleme, Sony'nin kullanıcılarına uzun vadeli ve kaliteli yazılım desteği sunma konusundaki bir sonraki adımı olup, cihazların performansını ve kullanım kolaylığını daha da artırıyor.

SonyAndroid 17XperiaAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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