Samsung, Galaxy A55 için Android 17 tabanlı ilk One UI 9.0 betasını yayınladı

Samsung, Galaxy A55 akıllı telefonları için Android 17 işletim sistemi tabanlı One UI 9.0 yazılımının ilk beta sürümünü resmen duyurdu. ixbt.com'a göre bu, orta segmentteki popüler cihaz için yeni arayüzün ilk halka açık testi olup kullanıcılara gelişmiş özellikleri deneme imkanı sunuyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şimdilik ilk test aşaması yalnızca Güney Kore'deki kullanıcılar için açıldı. Ancak şirketin planlarına göre, önümüzdeki günlerde test programının coğrafyasının önemli ölçüde genişletilmesi ve diğer ülkeleri de kapsaması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Samsung'un Galaxy A55 için One UI 9.0 beta testlerini hazırladığına dair ilk işaretler ortaya çıkmıştı. Mevcut resmi lansman süreci ise bu haberleri tamamen doğruladı ve yeni yazılımın uygulamaya konulmasını başlattı.

Yeni yazılımın boyutu ve özellikleri

Sunulan test paketi 2,13 GB boyutunda olup, kendisineyazılım sürüm numarası verilmiştir. Güncelleme, sadece arayüzde önemli değişiklikler yapmakla kalmıyor, aynı zamanda sistem performansını iyileştiren yeni özellikler de içeriyor.

Uzmanlara göre, yakın zamanda bu beta sürümü Avrupa ülkeleri, Hindistan, İngiltere ve ABD'deki Galaxy A55 sahipleri için de açılacak. Bu durum, uluslararası kullanıcıların yeni işletim sistemi özelliklerini resmi sürümden önce değerlendirmelerine olanak tanıyacak.

Testlere katılım prosedürü

Kullanıcılar ilgili bölgede test programına katılmak isterlerse, Samsung Members uygulaması üzerinden özel kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Süreç şu adımlardan oluşur:

Samsung Members uygulamasına girip Galaxy A55 için One UI 9.0 programı banner'ını bulmak;

Cihazı test programına kaydetmek;

Akıllı telefon ayarlarından 'Yazılım Güncelleme' bölümüne giderek yeni sürümü kontrol etmek ve indirmek.

Bu güncelleme, Galaxy A55 kullanıcıları için Samsung'un Android 17 tabanlı yeni nesil arayüzü ile ilk resmi tanışma niteliğindedir.