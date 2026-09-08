Lamine Yamal, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'ndaki görevine ilişkin açıklamalarda bulundu

·5·Spor
Lamine Yamal, Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'ndaki görevine ilişkin açıklamalarda bulundu

Barcelona genç yeteneği Lamine Yamal, eski hocası Xavi'nin Hollanda Milli Takımı'nın başına geçmesiyle ilgili sıcak açıklamalarda bulundu. Teknik adamın uluslararası kariyerine başarılar dileyen futbolcu, İspanya ile oynanacak maçların bu durumun istisnası olduğunu esprili bir dille belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, bu açıklama

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kapsamında Feyenoord ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında yapıldı. Genç kanat oyuncusu, profesyonel kariyerindeki ilk adımlarını ve eski hocasıyla olan ilişkisini anımsattı.Xavi'nin genç futbolcu üzerindeki etkisi

Bilindiği üzere, Lamine Yamal'a Katalan ekibinde A takım formasıyla ilk kez sahaya çıkma şansını veren isim Xavi'ydi. Bu güven, genç kanat oyuncusunun Avrupa futbolunun en parlak yıldızlarından birine dönüşmesinde önemli bir temel oluşturdu.

Basın toplantısında mevcut teknik direktör Hansi Flick ile birlikte yer alan Lamine Yamal, Xavi'nin taktiksel becerisini övdü. Teknik adamın yeni görevinde başarılı olacağına olan inancını dile getirdi.

Şaka ve milli gurur

Eski hocasına minnettarlığını ifade eden futbolcu, onun yeni takımının her maçta galip gelmesini istediğini ancak bunun İspanya Milli Takımı'na karşı geçerli olmadığını söyledi.

"O fantastik bir teknik direktör ve benim için tüm uluslararası maçları kazanabilir," dedi Yamal basın toplantısında. "Sadece İspanya'ya karşı oynayacağı maçlar hariç."

Şampiyonlar Ligi hedefleri

Xavi hakkındaki güzel anıların yanı sıra Lamine Yamal, bu sezon

Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için tüm gücüyle mücadele edeceğini vurguladı. Futbolcuya göre, yaz transfer döneminde takıma katılan Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi ve Joao Cancelo gibi yetenekli isimler kadro derinliğini önemli ölçüde artırdı ve takımı daha da güçlendirdi.

Futbolchining fikricha, yozgi transfer oynasida jamoaga qoʻshilgan Anthony Gordon, Rodri, Karim Adeyemi va Joao Cancelo kabi mahoratli futbolchilar tarkib salohiyatini sezilarli darajada oshirgan hamda jamoani yanada kuchaytirgan.

Lamine YamalXaviBarcelonaŞampiyonlar Ligiİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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