Düğün misafirlerine değerli takılar dağıtıldı (video)

·11·Dünya
Düğün misafirlerine değerli takılar dağıtıldı (video)

Kazakistanlı blogger Janerke Elshin, ebeveynlerinin 60. evlilik yıl dönümü vesilesiyle büyük bir düğün düzenledi. Yaklaşık 150 misafirin katıldığı etkinlikte, ünlü sanatçıların yer aldığı bir konser programı sunuldu.

Kutlamanın en çok konuşulan yönlerinden biri misafirler için hazırlanan hediyeler oldu. Onlara, taşlarla süslenmiş mücevherler de dahil olmak üzere çeşitli değerli eşyalar dağıtıldı.

Başlangıçta sosyal medyada misafirlere pırlanta takılar verildiğine dair haberler yayıldı. Daha sonra Janerke Elshin, hediyelerdeki taşların doğal pırlanta değil, moissanit olduğunu açıkladı.

Ayrıca etkinlikte Dyson cihazları, temizlik robotları ve akıllı telefonlar gibi başka hediyeler de çekilişle verildi. Blogger, hazırlanan hediye sayısının misafir sayısından bile fazla olduğunu belirtti.

BloggerDüğünMoissanitPırlantaTeknolojiMisafirlerSanat
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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