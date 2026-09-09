Burritoyu 30 saniyede yiyerek dünya rekorunu kırdı (video)

İngiliz hızlı yemek yeme rekortmeni Leah Shutkever en kısa sürede burrito yeme Guinness Dünya Rekorları rekorunu kırdı. Fox News'in haberine göre,

O, 4 Ağustos 2026 tarihinde Londra'daki Guinness Dünya Rekorları merkezinde gerçekleştirilen denemede bir adet burritoyu sadece 30,75 saniyede yiyerek bitirdi.

Böylece Shutkever, önceki rekoru 1,6 saniye geliştirmiş oldu. Bu rekoru daha önce de elinde bulunduran Shutkever, 2022 yılında burritoyu 32,35 saniyede yiyerek rekor kırmıştı. Daha sonra Amerikalı Miki Sudo, 31,47 saniyelik derecesiyle onun rekorunu kırmıştı.

Şimdi ise Leah Shutkever, 30,75 saniyelik derecesiyle yeniden rekortmen oldu.