Honor, Oppo, Vivo ve Xiaomi cihazları arasında hızlı dosya paylaşımı başlatılıyor

·3·Teknoloji
Honor, Oppo, Vivo ve Xiaomi cihazları arasında hızlı dosya paylaşımı başlatılıyor

Zamin.uz haber sitesinin ixbt.com verilerine dayandırdığı habere göre, Honor şirketi kendi geliştirdiği «Tap to Share» teknolojik standardının resmen uygulamaya konulduğunu duyurdu. Bu yenilik, Android ekosistemindeki önde gelen markalar arasında tek dokunuşla dosya aktarımı ve karşılıklı veri paylaşımı imkanı sağlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde akıllı telefon kullanıcılarının karşılaştığı temel zorluklardan biri, farklı üreticilerin cihazları arasında veri paylaşımının karmaşıklığıdır. Bu girişim, tam olarak bu sorunu çözmeyi ve kullanıcılara kolaylık sağlamayı amaçlamaktadır.

Golden Standard Alliance birliği ve önemi

Honor şirketi, Çin'in önde gelen Android markalarıyla iş birliğini güçlendirmek amacıyla Golden Standard Alliance organizasyonuna katıldı. Bu ittifaka Honor'un yanı sıra Oppo, Vivo ve Xiaomi gibi devler de dahil oldu.

Bu iş birliği sonucunda, söz konusu şirketlerin akıllı telefonları tek bir üretici ekosistemine bağlı kalmadan, «telefonu yaklaştır ve gönder» prensibiyle çalışma imkanına sahip olacak. Aslında Çinli üreticiler, farklı Android markaları arasında çalışan kendine özgü bir AirDrop alternatifi sistemi oluşturdular.

Yeni özelliğe sahip ilk cihazlar

Yeni teknoloji, MagicOS 11 yazılımında tam anlamıyla hayata geçirildi. Bu durum, kullanıcılara farklı markalara ait cihazlar arasında hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan veri aktarımı imkanı sunuyor.

Belirtildiğine göre, bu özelliğe sahip olacak ilk amiral gemisi serisi Honor Magic9 serisi olacaktır. İlerleyen dönemlerde ise bu imkanın diğer desteklenen modellere de uygulanması beklenmektedir.

HonorXiaomiOppoVivoTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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