ABD uzaylılarla olası bir temasa hazırlanıyor

·18·Dünya
ABD uzaylılarla olası bir temasa hazırlanıyor

ABD istihbarat servisleri, uzaylıların ortaya çıkması durumunda nasıl hareket edileceğine dair özel bir plan hazırladı. Bu durum, Amerikalı bilim insanlarına istihbarat yetkilileriyle yapılan bir toplantı sırasında bildirildi. Ayrıca ABD, gelecekte uzaylılarla iletişim kurma konusunda dünyada lider konuma gelmeyi hedefliyor. Konuyla ilgili haberi Bild gazetesi paylaştı.

Belirtildiğine göre, söz konusu toplantı Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ofisinde gerçekleşti. Toplantıda istihbarat temsilcileri, hükümet tarafından UAP'leri (Tanımlanamayan Hava Olayları) incelemek amacıyla kurulan bilim konseyinin üyelerini kabul etti.

Bu konseyin bünyesinde psikolog doktor Jennis Vilhauer, Harvard Üniversitesi astronomi profesörü Avi Loeb ve immünoloji alanında araştırmalar yürüten profesör Garry Nolan yer alıyor. Toplantı sona erdikten sonra Vilhauer, Substack çevrimiçi platformunda ABD hükümetinin uzaylıların ortaya çıkmasıyla ilgili olası planı hakkında bilgi verdi.

Vilhauer'e göre, böyle bir planın varlığı ABD hükümetinin uzaylıların varlığını kabul ettiğianlamına gelmiyor. Ayrıca bu, Washington yetkililerinin böyle bir açıklama yapmaya hazırlandığı anlamına da gelmiyor.

Ancak psikoloğun görüşüne göre, ABD hükümeti bu ihtimali çok ciddiye alıyor. Onun vurguladığına göre, bu durumun kendisi bile büyük bir önem taşıyor.

«Sadece bu durum bile büyük bir önem taşıyor», dedi psikolog.

Vilhauer'in değerlendirmesine göre, uzaylılarla ilk temasın gerçekleşmesi durumunda bunun sonuçları son derece ciddi olabilir. Bu nedenle, böyle bir acil durum karşısında önceden üzerinde anlaşılmış ve koordine edilmiş müdahale planlarının geliştirilmesi gerekmektedir.

Bununla birlikte psikolog, planın somut detaylarını açıklamadı. Örneğin, planın hangi durumlarda devreye gireceği, hangi devlet kurumlarının ne tür önlemler alacağı hakkında bilgi vermedi. Bu nedenle, bu konuların çoğu şimdilik kamuoyu için bilinmezliğini koruyor.

Vilhauer'in sözlerine göre, uzaylıların varlığının doğrulanması durumunda ortaya çıkabilecek sonuçlara karşı ciddi bir hazırlık yapılması gerekiyor. Bu süreç sadece istihbarat servislerini değil, toplumun farklı kesimlerini de kapsamalıdır.

Özellikle, polis memurları, öğretmenler, tıp uzmanları, ruh sağlığı çalışanları, din görevlileri, sivil savunma personeli ve yerel yönetim temsilcilerinin böyle olası bir duruma hazırlanması gerekiyor.

Ayrıca, güvenilir yardım merkezlerinin kurulması da önemli görevlerden biri olarak görülüyor. Bu merkezler, kamuoyuna güvenilir ve anlaşılır bilgiler iletmek, ayrıca dünya görüşü sarsılan, korku veya endişeye kapılan insanlara uzun vadeli destek sağlamak için gerekli olacaktır.

ABD İstihbaratıUzaylılarİletişim KurmaPsikolojik Hazırlıkİnsani YardımBilim KonseyiKorku ve Endişe
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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