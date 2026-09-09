Trump dört yardımcısına 155 bin dolar hediye etti

·17·Dünya
Trump dört yardımcısına 155 bin dolar hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki dört yakın yardımcısına tatil vesilesiyle toplam 155 bin dolar nakit hediye ettiği ortaya çıktı. Bu bilgiler, çalışanların yakın zamanda yayınlanan mali beyanlarında yer aldı.

Buna göre, başkanın icra asistanı Natalie Harp, iletişim danışmanı Margo Martin ve Oval Ofis operasyonları müdür yardımcısı Chamberlain Harris'in her birine 45 bin dolar verildi. Müdür Walt Nauta ise 20 bin dolar aldı.

Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın yıllardır Noel vesilesiyle yakınlarına ve bazı çalışanlarına hediye verme geleneğini sürdürdüğünü belirtti. Yetkili, bu paraların çalışanların devlet görevleriyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.

Çalışanlar arasında Trump'a en yakın isimlerden biri olarak bilinen Natalie Harp, başkan için önemli bilgileri kağıda basıp sunmasıyla da tanınıyor. Margo Martin ise Trump'ın ilk başkanlık döneminden beri medya faaliyetlerinde kendisine yardımcı oluyor.

Walt Nauta, daha önce Trump'ın kişisel hizmetlisiydi. 2023 yılında Trump ile ilgili gizli belgeler davasında suçlanmış, ancak daha sonra hakkındaki suçlamalar düşürülmüştü.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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