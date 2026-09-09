Honor Magic 9 Pro Max resmi tanıtım öncesinde görüntülendi

·6·Teknoloji
Honor Magic 9 Pro Max resmi tanıtım öncesinde görüntülendi

Akıllı telefon pazarında liderlik mücadelesi veren Honor markası, yeni amiral gemisi Honor Magic 9 Pro Max modelini tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, cihazın canlı fotoğrafları ve zengin satış paketi, lansmana üç hafta kala internete sızdırıldı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni mobil cihaz, yeşil renkteki şık gövdesiyle ilk bakışta dikkat çekiyor. Üretici bu kez tamamen metal bir gövde tasarımına odaklanarak cihazın hem çerçevesini hem de arka panelini önemli ölçüde yeniledi. Özellikle arka panelin merkezinde yer alan yeni dairesel kamera bloğu, özgünlüğüyle öne çıkıyor.

Profesyonel sinema dünyası ruhunda kamera

Edinilen bilgilere göre, Honor mühendisleri kamera modülünü tasarlarken efsanevi ARRIFLEX 35 sinema kamerasından ilham aldılar. Bu model, tarihteki ilk profesyonel ARRI cihazlarından biri olarak kabul ediliyor. Şirket, sadece dış görünüşte değil, aynı zamanda görüntü işleme sürecinde de ARRI ile yakın iş birliği yapıyor. Bu iş birliğinin, mobil fotoğrafçılık kalitesini tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

Amiral gemisinin optik yeteneklerinin de gerçek profesyonel düzeyde olduğu görülüyor. Akıllı telefon, iki adet devasa 200 megapiksel sensörle donatılacak. Bunlardan biri 1/1,28 inçlik ana sensör, diğeri ise 1/1,4 inçlik gelişmiş periskopik telefoto lenstir.

Genişletilmiş profesyonel set

ixbt.com'un haberine göre, cihazla birlikte gelen kutu içeriği ve ek donanımlar da kullanıcıları kayıtsız bırakmayacak. Üretici, mobil fotoğraf tutkunları için özel bir profesyonel tutacak (grip) ve iki ayrı telekonvertör hazırladı.

Bu aksesuarlar arasında 200 mm odak uzaklığına sahip G200 telekonvertör ve 500 mm mesafeyi kapsayan G500 modeli yer alıyor. Bu eklentiler, akıllı telefonun yeteneklerini profesyonel fotoğraf makineleri seviyesine yaklaştırıyor.

Şimdilik cihazın diğer teknik detayları gizli tutulsa da, hayranların çok beklemesine gerek kalmayacak. Honor Magic 9 serisinin resmi tanıtım töreni bu yılın 28 Eylül tarihine planlanmış olup, o tarihte tüm gizli bilgiler tamamen açıklanacaktır.

HonorMagic 9 Pro MaxAkıllı TelefonlarTeknolojilerARRI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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