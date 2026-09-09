Xiaomi, yeni nesil Mijia Air Pump 3 otomatik pompasını tanıttı

·6·Teknoloji
Xiaomi, yeni nesil Mijia Air Pump 3 otomatik pompasını tanıttı

Xiaomi markası, bir sonraki kullanışlı cihazı olan Mijia Air Pump 3 cep pompasını duyurdu. Kompakt boyutları ve yüksek performansı sayesinde bu cihazın araç sahipleri, bisikletçiler ve aktif yaşam tarzını sevenler için vazgeçilmez bir yardımcı olması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni pompa önceki nesil modellere kıyasla bir dizi önemli teknik iyileştirmeye sahip ve fiyatı da tüketiciler için oldukça uygun belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda bu ürün, Xiaomi Mall ve Xiaomi Youpin platformlarında kitle fonlaması kampanyası kapsamında sunuluyor. İlk aşamada katılımcılar onu 179 yuan karşılığında satın alabilirken, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 199 yuan olarak belirlendi. Uygun fiyat ve modern özelliklerin birleşimi, cihaza olan talebi hızla artırıyor.

Teknik özellikler ve verimlilik

Yeni nesil pompa, 21 mm'lik bir lityum silindir ve 150 PSI basınca kadar çıkabilen güçlü bir elektrik motoru ile donatılmıştır. Üretici, Mi Air Pump 2 modeline kıyasla yeni cihazın hava doldurma hızının yüzde 25 oranında arttığını belirtiyor. Örneğin, 205/55 R16 boyutundaki standart bir araç lastiğini 0'dan 2,5 bar basınca getirmek sadece 6 dakika sürüyor.

Kullanıcı kolaylığı için cihazda altı özel çalışma modu bulunmaktadır. Bunların yardımıyla araba, motosiklet, bisiklet, elektrikli scooter ve çeşitli toplar kolayca şişirilebilir. Ayrıca, gerekli basınç değerinin kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabildiği ve hedefe ulaşıldığında pompanın otomatik olarak durduğu bir manuel mod da mevcuttur.

Güvenlik ve otonomi

Cihazın hassasiyetini sağlamak amacıyla dijital sensör, ±1 PSI hassasiyetle ölçüm yapar. Çalıştırma sırasında devreye giren otomatik kalibrasyon fonksiyonu, yüksek dağlık bölgelerde bile cihazın doğru çalışmasını garanti eder. Yeni eklenen güvenlik valfi, aynı anda hava basma ve tahliye etme imkanı vererek basıncın en yüksek hassasiyetle ayarlanmasına yardımcı olur.

Cihazın otonom çalışması, 2500 mAh kapasiteli iki lityum batarya ile sağlanır. Xiaomi'nin verilerine göre, tam şarjlı bir batarya tek seferde 10 adede kadar araç lastiğini doldurmaya yetiyor. Gövdede süreci gerçek zamanlı gösteren bir ekran ile sürekli ve SOS modlarına sahip bir LED ışık bulunmaktadır. Set içerisinde Fransız valfi, iğne, hızlı bağlantı adaptörü ve saklama için kullanışlı bir kılıf yer almaktadır.

XiaomiMijia Air Pump 3GadgetOtomobilTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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