Arteta, Napoli'nin korkutucu atmosferi konusunda uyardı ve galibiyet formülünü açıkladı

2026/2027 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun lig aşamasının 1. haftası, Avrupa futbolu severlere gerçek bir dev maç sunuyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Arsenal, İtalya'nın en ateşli ve baskılı sahalarından biri olan Diego Armando Maradona Stadyumu'nda Napoli'ye konuk oluyor. Maç öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Napoli'nin iç saha gücü, taraftarların yarattığı yoğun baskı ve rakibin tecrübeli kadrosu hakkındaki samimi düşüncelerini paylaştı. Peki, Arteta Napoli'nin hangi güçlü yönlerinden çekiniyor, Topçular Güney İtalya'daki baskıya dayanabilecek mi ve maç ne zaman başlayacak? Yazının sonunda ise asıl merak edilen konu olan takımların moral durumu ve maçın başlama saatiyle ilgili tüm detayları açıklayacağız.

«Bu gerçekten zorlu bir sınav olacak»: Arteta'nın tarafsız değerlendirmesi

Arsenal'in hocası, rakibinin kendi sahasındaki gücünün fazlasıyla farkında olduğunu gizlemedi:

Maradona Stadyumu'nun atmosferi: Arteta, daha önce de bu muhteşem sahada bulunduğunu ve Napoli taraftarlarının ne kadar ateşli ve tavizsiz bir ortam yarattığını kendi tecrübesiyle bildiğini itiraf etti;

Napoli'nin iç sahadaki etkileyici istatistikleri: Teknik direktör, İtalyan ekibinin kendi sahasında çok güçlü ve üretken bir futbol sergilediğini özellikle belirtti;

Üst düzey teknik direktör ve kadro: Arteta, rakibin büyük uluslararası tecrübeye sahip bir teknik direktöre ve güçlü liglerde oynamış yıldız oyunculara sahip olduğunu vurgulayarak, yaşanacak zorluklara hazır olduklarını ifade etti.

«Bu gerçekten karmaşık bir maç olacak. Daha önce bu stadyumda bulundum ve nasıl bir atmosfer yarattıklarını biliyorum. İç saha sonuçları gerçekten etkileyici. Tecrübeli bir hocaları ve liglerde oynamış birçok futbolcuları var. Bu yüzden bizi nelerin beklediğini biliyoruz. Hazırız ve moralimiz yerinde», ifadelerini kullandı kulübün resmi basın servisi.

Maç öncesi takımların durumu

Avrupa kupalarında yeni sezonun başlangıcı her iki takım için de büyük önem taşıyor:

Londra ekibinin güveni: Arsenal bu sezon sadece Premier Lig'de değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak görülüyor;

Napoli kalesi: Napoli ise kendi sahasında herhangi bir Avrupa devini zor durumda bırakabilecek agresif ve hızlı oyunuyla dikkat çekiyor.

Maçın başlama saati

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konu, İtalya ve İngiltere devleri arasındaki bu şiddetli mücadelenin ne zaman başlayacağıdır. En önemli sonuç şudur ki, Şampiyonlar Ligi 1. haftasının merkez maçlarından biri olan Napoli ile Arsenal karşılaşması, Napoli'deki ünlü Diego Armando Maradona stadyumunda oynanacak. Bu beklenen mücadelenin, Taşkent saatiyle 9 Eylül'ü 10 Eylül'e bağlayan gece, saat 00:00'da başlaması resmen kararlaştırıldı.

Sizce Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, Napoli'deki yoğun baskıya dayanıp deplasmandan galibiyetle dönebilecek mi, yoksa Napoli kendi taraftarı önünde İngiliz devini dize mi getirecek? Skor tahminlerinizi ve yorumlarınızı paylaşın, bu önemli futbol haberini Avrupa futbolu tutkunlarıyla yayın!