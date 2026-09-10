«Konserin değil, kendin lazımdın» — Meghan Markle, Beyoncé'ye çok kırıldı

Dünya şov dünyası ve yüksek sosyete temsilcileri arasında beklenmedik bir skandal patlak verdi. ABD'deki altı yıllık yaşamının ardından eşi Prens Harry ile birlikte İngiltere'ye dönen Sussex Düşesi Meghan Markle, pop müziğin kraliçesi Beyoncé'ye çok kırıldı. İngiliz The Voice gazetesinin haberine göre, şarkıcı eşi Jay-Z ile birlikte Londra'ya gelmesine rağmen, Meghan Markle ile şahsen görüşmeyi ve iletişim kurmayı reddetti. Daha önce açıkça dostluk mesajları veren yıldızlar arasındaki bu soğukluk, büyük yankı uyandırdı. Peki, Meghan Markle Beyoncé'den ne beklemişti, «Naughty But Nice» podcast sunucusu Rob Shuter hangi sırları ifşa etti ve ilişkileri daha önce nasıldı? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan, Meghan'ın kişisel gururunun neden bu kadar incindiği ve iki ünlü aile arasındaki ilişkilerin geleceği hakkındaki tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz.

Londra'daki görüşmenin reddi: «Bir fincan çay içmeye bile vakit bulamadı»

Rob Shuter'ın içeriden edindiği bilgilere göre, Meghan Markle çiftin İngiltere ziyaretinden büyük beklentiler içindeydi:

Londra'daki görkemli konserler: Rapçi Jay-Z (Shawn Carter), 4 ve 5 Eylül tarihlerinde Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda iki büyük konser verdi; Beyoncé ise VIP locadan eşine destek oldu (sahneden şarkıcının 45. yaş günü kutlandı);

Boşa çıkan umutlar: Meghan Markle, konserler arasındaki boş günlerde Prens Harry ile birlikte Beyoncé ve Jay-Z ile gayriresmi, özel bir ortamda öğle yemeği yemeyi veya çay içip sohbet etmeyi planlamıştı;

Açıkça görmezden gelme: Ancak şarkıcı Londra'da birkaç gün kalmasına rağmen, düşes için bir dakika bile ayırmadı; Meghan için hiçbir görüşme ayarlanmadı.

«Meghan onların kırmızı halı serip karşılamasını beklemiyordu, ancak bir fincan çay veya öğle yemeğinde görüşeceklerine yüzde yüz inanıyordu. Hiçbir şeyin olmaması gururunu çok incitti. Beyoncé'den böyle soğuk bir tavır ve görmezden gelinmeyi asla beklemiyordu», dedi Rob Shuter.

«Prensesim»: Dostluk geçmişi ve önceki samimi adımlar

Düşesin bu kadar kırılmasının nedeni, aralarındaki önceki sıcak ilişkilerdi:

İlk karşılaşma ve sansasyonel iltifat: Çiftler ilk kez 2019'da Londra'da düzenlenen «Aslan Kral» (The Lion King) filminin galasında tanışmışlardı; o zamanlar henüz monarşiden ayrılmamış olan Meghan'ı Beyoncé sıkıca kucaklamış ve resmi bir unvanı olmamasına rağmen ona «Prensesim» (My princess) diye hitap etmişti;

ABD'deki konserlere ziyaretler: Sussex çifti, 2023'te Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda Beyoncé'nin «Renaissance» turnesi kapsamındaki konserine ve geçen yıl Kaliforniya'daki«Cowboy Carter» şovuna özel olarak katılmışlardı;

Sıradan bir hayran değil, dost olarak: IBT gazetesinin aktardığına göre, Meghan kendini sadece konsere giden ünlü bir izleyici değil, Beyoncé'nin eşit düzeyde yakın bir arkadaşı olarak görüyordu.

Meghan Markle'ın gururuna vurulan ağır darbe

Ünlülerin hayatını takip eden hayranların ve medyanın merak ettiği en önemli konu, bir zamanlar büyük saygı gösteren Beyoncé'nin neden artık Meghan Markle ile görüşmek istemediğidir. En önemli sonuç şudur ki, Meghan ve Harry kraliyet ailesinden ayrıldıktan sonra Hollywood elitleri ve ABD'li yıldızlar arasındaki eski nüfuzlarını ve etkilerini önemli ölçüde kaybettiler. Beyoncé ve Jay-Z gibi iş dünyasının devleri, itibarlarını gereksiz medya skandallarından uzak tutmaya çalışıyorlar. Meghan için Beyoncé'nin Londra'ya gelip görüşme teklifini görmezden gelmesi büyük bir psikolojik darbe oldu: Pop kraliçesi, düşesin iletişim çevresinden çoktan çıktığını ve dostluk bağlarının sadece geçmişte kaldığını açıkça gösterdi.

Sizce Beyoncé'nin Meghan Markle ile görüşmeyi reddetmesi, yıldızlar arasındaki yoğunluk ve zaman eksikliği mi, yoksa eski monarşistlerin artık ABD'li yıldızlar için ilgi çekici olmadığının açık bir kanıtı mı? Meghan Markle'ın kırılması haklı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve şov dünyasındaki bu beklenmedik skandal analizini yakınlarınızla ve arkadaşlarınızla paylaşın!