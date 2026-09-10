Kazakistan yolcu trenlerinde Starlink interneti kullanıma sunuldu

·4·Teknoloji
Kazakistan yolcu trenlerinde Starlink interneti kullanıma sunuldu

Kazakistan'ın ulusal demiryolu operatörü «KTЖ» tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yolcu trenlerinde modern Starlink uydu interneti hizmeti faaliyete geçti. Şu anda ülke genelinde 59 yolcu treni setindeki 770'ten fazla vagon yüksek hızlı internet ağıyla donatılmış durumda; bu da uzun mesafeli yolculuklarda konfor seviyesini önemli ölçüde artırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu proje, yolcuların hareket halindeyken bile kesintisiz iletişimde kalmalarını sağlıyor. Uzmanlar, alçak yörüngeli uydu bağlantısının, geleneksel yerel ağların çalışmadığı uzak ve çöl bölgelerinde bile istikrarlı bir bağlantı sağladığını ve bunun Orta Asya bölgesindeki demiryolu altyapısı için önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Planlar ve genişletme aşamaları

Kazakistan'daki ilk test çalışmaları 2025 yılında başlamış olup, şirket Starlink ve OneWeb teknolojilerini test etmişti. İlk denemeler Astana — Almatı, Astana — Öskemen, Astana — Burabay, Astana — Semey ve Almatı — Mangışlak güzergahlarında başarıyla gerçekleştirildi.

«KTЖ» planına göre, 2026 yılının Eylül ayı sonuna kadar bu hizmetin kapsamının daha da genişletilmesi öngörülüyor. Özellikle kapsama alanının 124 tren ve 1235 vagona çıkarılması planlanıyor. Bu kapsama, 50 düzenli güzergahta hareket eden tren setleri dahil edilecek.

İnternet hızı ve tarife politikası

Teknik imkanlara göre, kurulan uydu kanalı her bir vagon için 100 Mbps'ye kadar hız sağlama kapasitesine sahip. Bu değer, yolculara sadece metin mesajları göndermekle kalmayıp, multimedya içeriklerini kullanmaları için de geniş imkanlar sunuyor.

Mevcut aşamada yolculara, WhatsApp ve Telegram gibi mesajlaşma uygulamalarında özgürce yazışma imkanı tanıyan ücretsiz bir temel paket sunuluyor. Gelecekte ise daha fazla internet trafiği gerektiren görevler ve yüksek hız isteyen kullanıcılar için ayrı ücretli tarifelerin uygulamaya konulabileceği belirtiliyor.

StarlinkKazakistanİnternetTeknolojiUlaşım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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