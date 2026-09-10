Xiaomi yeni katlanabilir akıllı telefonu Xiaomi 18 Fold'u tanıttı

Xiaomi, teknoloji pazarındaki liderler arasındaki konumunu güçlendirerek Apple'ı geride bıraktı ve yeni katlanabilir cihazı Xiaomi 18 Fold'un satışa sunulduğunu resmen duyurdu. Apple'ın ilk katlanabilir cihazını ancak Ekim ayı sonuna doğru çıkarması beklendiğinden, bu cihazın tanıtımı akıllı telefon pazarında yeni bir rekabet dönemini başlattı. ixbt.com'un verilerine göre, yeni amiral gemisinin Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 11.000 yuan olarak belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu akıllı telefon, teknolojik açıdan oldukça zengin ve gelişmiş çözümler içermesiyle dikkat çekiyor. Özellikle Xiaomi 18 Fold, piyasada yeni Xring O3 çipiyle donatılmış ilk cihaz olma özelliğini taşıyor. Şirket temsilcisi Lu Weibing, bu işlemcinin AnTuTu benchmark testlerinde 5 milyon puanı aşan, tarihteki ilk yapay zeka odaklı amiral gemisi işlemcisi olduğunu vurguladı.

Dayanıklı yapı ve modern ekran

Üreticiler, katlanabilir cihazların en hassas noktası olan dayanıklılık konusuna özel bir önem verdiler. Cihazın dış ekranı, 5,38 inçlik kullanışlı boyutuyla maksimum kullanım kolaylığı sağlıyor. Yapının güvenilirliğini artırmak amacıyla uzmanlar, Xiaomi Dragon-Bone adı verilen yeni bir menteşe mekanizması ve çift katmanlı ultra ince UTG camı uyguladılar.

Akıllı telefonun dış görünümü sadece kompaktlığıyla değil, aynı zamanda rekor düzeydeki inceliğiyle de hayranlık uyandırıyor. Tüm gövdenin kalınlığı sadece 5 milimetre olup, bu onu kendi sınıfındaki en gelişmiş mühendislik başarılarından biri haline getiriyor. Böylesine ince bir gövdede yüksek performans ve yüksek kapasiteli bir bataryayı birleştirmek, mühendisler için ciddi bir başarı oldu.

Optik ve güç kapasiteleri

Fotoğraf tutkunları için Xiaomi 18 Fold ciddi imkanlar sunuyor. Cihazın ana kamera bloğu, ünlü Leica şirketi ile iş birliği içinde geliştirildi. Ana sensör, 200 megapiksellik devasa piksel kapasitesine sahip olup görüntü netliği ve detay zenginliği sağlıyor. Ayrıca sistem, 3,5 kat optik yakınlaştırma sağlayan periskopik telefoto lens ile destekleniyor.

Akıllı telefonun otonom çalışma konusu da üst düzeyde çözülmüş. Kullanılan 6000 mAh kapasiteli Xiaomi Jinshajiang bataryasının içeriğinde yüzde 20 oranında silikon bulunuyor. Bu durum, kompakt ve ince gövdede batarya ömrünü uzun süre korumayı mümkün kılıyor ve kullanıcılara günlük görevleri sorunsuz yerine getirmeleri için yeterli rezervi sunuyor.