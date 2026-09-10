Torino Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında timsah kafası bulundu

Torino'daki Caselle Havalimanı'nda bir yolcunun bagajında kurutulmuş bir timsah kafası bulundu. Söz konusu hayvan türü, nesli tükenmekte olan vahşi hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretini korumayı amaçlayan CITES (Washington Sözleşmesi) kapsamında korunmaktadır.

İtalya Mali Polisi'nin açıklamasına göre olay 8 Eylül'de tespit edildi. Yolcu, ABD'nin Miami şehrinden İstanbul aktarmalı olarak Torino'ya gelen bir İtalyan vatandaşıydı.

Gümrük memurları ve Mali Polis tarafından yapılan inceleme sırasında bagajında kurutulmuş bir timsah kafası bulundu. Sürüngen kafası, basit bir ambalaj kağıdına sarılarak çantanın içine yerleştirilmişti.

Resmi bilgilere göre bulunan örnek, "Crocodylia spp." türüne ait olup CITES kapsamında korunmaktadır. 1973 yılında kabul edilen bu sözleşme, nesli tükenme tehlikesi altındaki vahşi hayvan ve bitkilerin uluslararası ticaretinin, türlerin hayatta kalmasına tehdit oluşturmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Timsah kafasına el konuldu. Yolcu ise koruma altındaki bir türe ait örneği gerekli belgeler olmadan İtalya'ya sokmaya çalıştığı şüphesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere soruşturmaya dahil edildi.

İtalyan yasalarına göre, bu tür bir suç için 20 bin ila 200 bin avro arasında para cezası veya altı aydan bir yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.