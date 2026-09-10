iPhone Duo akıllı telefonunun iç ekranında belirgin bir katlanma izi tespit edildi

ixbt.com'un haberine göre, Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone Duo'nun ilk uygulamalı görüntüleri internette geniş çaplı tartışmalara yol açtı. Yeni cihazın eline ulaşmasıyla birlikte, 7,6 inçlik devasa iç ekranında belirgin bir katlanma izinin görüldüğü ortaya çıktı. Bu durum, özellikle belirli açılardan ve uygun ışık altında net bir şekilde fark edilerek kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yaklaşık 2000 ABD doları civarında fiyatlandırılan bu pahalı akıllı telefon için söz konusu yapısal durum şimdiden eleştirilere neden oldu. Bazı gözlemciler, tasarımdaki mükemmeliyetçiliğiyle tanınan Steve Jobs'un böyle bir kusuru nasıl değerlendireceğini sorguluyor. Buna rağmen üreticiler, yeni cihaz üzerinde ciddi mühendislik çalışmaları yürütmüştü.

Karmaşık yapı ve mevcut sonuç

Uzmanlar, iPhone Duo için nanotekstürlü polimer, dayanıklı titanyum taban ve gelişmiş menteşe mekanizmasını içeren özel bir çok katmanlı yapının geliştirildiğini belirtiyor. Bu teknolojik çözümlerin aslında katlanma izini neredeyse görünmez kılması gerekiyordu. Ancak pratikte bu sorunun tam olarak giderilemediği açıkça görülüyor.

Pazar standartları göz önüne alındığında, mükemmelliğin simgesi olarak görülen bir markanın böyle bir görsel tavize izin vermesi birçok kişiyi şaşırtıyor. Kullanıcılar arasında, bu kadar yüksek fiyatlı bir amiral gemisinde neden katlanma çizgisinin fark edildiğine dair haklı sorular yükseliyor.

Olumlu yönler ve gelecek beklentileri

Olumsuz değerlendirmelerin yanı sıra, sosyal medyada cihazın diğer yönleri de tartışılıyor. Özellikle ağ kullanıcıları, ekranlar arası geçişteki güzel ve akıcı animasyonları takdir ederek, Apple'ın yazılım konusundaki geleneksel başarılarını koruduğunu ifade ediyor.

Bu durum, katlanabilir ekranlı cihazlar pazarında yapısal mükemmelliğe ulaşmanın ne kadar zor bir görev olduğunu bir kez daha kanıtladı. Teknoloji devleri ne kadar gelişmiş malzemeler kullanırsa kullansın, ekran katlanmasını tamamen ortadan kaldıracak teknolojinin henüz tam olarak benimsenmediği görülüyor.

Gelecekte şirketin bu kusuru gidermesi veya sonraki nesil cihazlarda iyileştirmeler yapması bekleniyor. Şimdilik kullanıcılar, yüksek performans ve ilgi çekici arayüzün yanı sıra bu yapısal özelliği de kabullenmek zorunda kalıyor.