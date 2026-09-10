Apple'ın yeni iPhone Duo cihazı hangi özelliklere sahip

·2·Teknoloji
Apple'ın yeni iPhone Duo cihazı hangi özelliklere sahip

Apple, yeni tanıtımında katlanabilir formattaki iPhone Duo cihazının kendine has işlevlerini ve günlük hayatta kullanımına dair standart dışı senaryoları sergiledi. Bu yenilikçi akıllı telefonun, tasarımı ve yeni yazılım yetenekleri sayesinde basit bir iletişim aracından çok işlevli bir asistana dönüşmesi bekleniyor; bu durum kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni cihazı masa üzerine yarı açık konumda koyarak çeşitli görevleri yerine getirmek mümkün. Özellikle kullanıcılar, dış ekranda video izleyebilir veya videoyu iç ekranın bir yarısına yansıtıp diğer yarısında kontrol öğelerini tutabilirler. Böyle bir yaklaşım, cihazın kullanım kolaylığını önemli ölçüde artırıyor.

Evrensel cihaz ve yeni modlar

Yarı açık bekleme modunda iPhone Duo; takvim, hava durumu bilgileri, çalar saat ve diğer gerekli bilgileri sürekli olarak gösterme özelliğine sahiptir. Aynı zamanda iç ekranın iki yarısı, aynı anda farklı içerikleri görüntüleyebilir. Sonuç olarak bu katlanabilir cihaz; konumuna göre video ekranına, masa saatine, çalar saate, bilgi paneline veya hatta akıllı hoparlöre dönüşür.

Ayrıca üreticiler, gövdenin katlanma açısına uyum sağlayan bir ekran klavyesi de entegre ettiler. Bu, metin yazma sürecini daha da kolaylaştırarak cihazı kompakt bir tablet veya dizüstü bilgisayar formatına yaklaştırıyor.

Tasarım özellikleri ve ilk izlenimler

Cihaz sahiplerinin ilk fotoğraflarının internette yayılmasıyla birlikte, bazı yapısal yönleri tartışma konusu oldu. Özellikle 7,6 inçlik büyük iç ekranda katlanma yerinin belli olması dikkat çekiyor; şirket bu konuda net bir cevap vermekten kaçınsa da. Buna rağmen ağ kullanıcıları, arayüzdeki güzel ve akıcı ekran animasyonlarını yüksek puanlıyor.

Bildirildiğine göre, bu tanıtımın ardından Rusya'da iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo modelleri için resmi ön sipariş süreci başlatıldı. Yeni teknolojilerin pazarda nasıl karşılanacağı ve kullanıcıların günlük ihtiyaçlarını ne kadar karşılayacağı zamanla belli olacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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