Orta Doğu'da Savaş: İran ABD Hava Üssünü Vurdu, Pentagon Askerleri Sınıra Yığıyor

Orta Doğu bölgesinde ABD ile İran arasındaki doğrudan askeri çatışma en tehlikeli ve gergin aşamasına girdi. ABD Silahlı Kuvvetleri Merkez Komutanlığı tarafından İran'a ait 5 tankerin imha edilmesinin ardından Tahran, emsalsiz bir misilleme operasyonu başlattı. Çarşamba gecesi İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), Ürdün'deki bir ABD hava üssüne ve iki Amerikan muhribine ağır füze saldırıları düzenledi. Saygın CBS televizyon kanalı muhabiri Jennifer Jacobs'ın kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Ürdün'deki üste bulunan birkaç ABD savaş uçağı ciddi şekilde hasar gördü, saldırı uçaklarından birinin kanadı koptu. Durum o kadar kritik bir hal aldı ki, Pentagon derhal İran sınırlarına yeni bir deniz piyade taburu gönderme kararı aldı; stratejik Hürmüz Boğazı'nda ise şiddetli patlamalar yankılanıyor. Peki, Amerikan üssünde hangi ünlü F-15 ve A-10 uçakları hedef alındı, ABD hava savunma güçleri kaç Patriot füzesi harcadı ve Trump yönetimi savaşı 2027'ye kadar uzatmaya mı hazırlanıyor? Makalenin sonunda ise asıl merak konusu olan Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda meydana gelen gizemli patlamalar ve bölgeyi saran geniş çaplı savaş senaryosuna dair tüm detayları ilginize sunuyoruz.

Muvaffak Salti Hava Üssü'ne gece misillemesi: Kanatsız kalan A-10'lar ve hasarlı F-15'ler

CBS muhabiri Jennifer Jacobs ve İran'ın Press TV kanalının haberlerine göre, Ürdün'deki hava üssünde ciddi kayıplar kaydedildi:

Saldırı uçağının devre dışı kalması: Saldırı sonucunda ABD Hava Kuvvetleri'nin ünlü A-10 Thunderbolt II saldırı uçağı darbe alarak kanadını kaybetti;

Sekiz savaş uçağı hasar gördü: Üste bulunan yaklaşık 8 adet F-15 savaş uçağı hafif hasar aldı ve onarıldıktan sonra tekrar göreve döndü;

F-35 ve F-16 mevzileri hedefte: İran IRGC güçlerinin açıklamasına göre, saldırılar ağırlıklı olarak ABD'nin en gelişmiş F-35, F-16 ve F-15 uçaklarının bulunduğu hangarlara ve teknik bakım alanlarına yönelik gerçekleştirildi;

30'dan fazla Patriot füzesi: Saldırıyı püskürtmek için Amerikan askerleri bir gecede 30'dan fazla pahalı Patriot hava savunma füzesi ateşlemek zorunda kaldı.

«Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü'nde birkaç Amerikan savaş uçağı, İran'ın gece füze saldırıları sonucunda hasar gördü. Bu saldırılar, ABD'nin beş İran tankerini imha etmesine misilleme olarak gerçekleştirildi», diye yazdı CBS muhabiri.

Pentagon'un karşı hamlesi: Deniz piyadeleri ve 2027'ye kadar sürecek askeri plan

Amerikan Genelkurmayı, bölgedeki askeri varlığını olağanüstü bir şekilde güçlendiriyor:

Yeni keşif taburu seferberliği: Saygın The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Pentagon bu sonbaharın sonunda İran sınırlarına yakın bölgelere yeni bir deniz piyade keşif taburu gönderecek;

2400 askerin değişimi: Yeni güçler, Umman Denizi'nde, İran yakınlarındaki üç devasa çıkarma gemisinde haziran ayından beri görev yapan 11. Keşif Taburu'nun 2400 askerinin yerini alacak;

2027'ye kadar savaş rejimi: WSJ'nin verilerine göre, Pentagon şefi Pete Hegset bölgedeki askeri birliklerin görev süresini 2027'ye kadar uzattı; bu durum Başkan Donald Trumpa uzun süreli bir savaş durumunda tüm askeri seçenekleri kullanma imkanı tanıyor;

50 bin kişilik birlik ve sınırsız süre: İran balistik füzelerini ve dronlarını düşürmek için seferber edilen 50 bin askerden oluşan hava savunma birliklerinin görev süresi belirsiz bir süreyle uzatıldı; ayrıca İtalya'daki Aviano üssüne dönen uçakların yerine ABD Ulusal Muhafızları'nın F-16 filoları ulaşıyor.

Hürmüz Boğazı'ndaki gizemli patlamalar: Petrol arteri tehlikede

Dünya kamuoyunu ve küresel ekonomiyi ilgilendiren en kritik konu, bu çatışmanın dünya petrol arzının geçtiği Hürmüz Boğazı'nı nasıl etkileyeceğidir. En önemli sonuç şudur ki, askeri harekatlar sadece karadaki hava üslerini değil, küresel deniz yollarını da alevler içinde bırakıyor. İran devlet yayın kuruluşu (IRIB) ve resmi IRNA ajansının acil haberine göre, Hürmüz Boğazı'ndaki İran'a ait Keşm Adası çevresinde art arda şiddetli patlamalar meydana geldi. Henüz patlamaların denizdeki hedeflere mi yoksa adanın kendisine mi yönelik olduğu bilinmiyor. Ürdün'deki Amerikan uçaklarının vurulması, Hürmüz'deki patlamalar ve ABD deniz piyadelerinin yaklaşması, iki devlet arasındaki hibrit çatışma sınırının aşıldığını ve tam kapsamlı büyük bir savaş ihtimalinin her zamankinden daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Sizce İran'ın ABD hava üssüne yönelik açık saldırıları ve uçaklara verdiği hasar, Washington'ı geniş çaplı bir kara ve hava savaşı başlatmaya zorlar mı? ABD'nin 50 bin askerini 2027'ye kadar bölgede tutma planı Orta Doğu'daki krizi nasıl bir boyuta taşıyacak? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel güvenliği sarsan bu sıcak gelişmenin analizini yakınlarınızla ve uluslararası siyaset meraklılarıyla paylaşın!