Barcelona sezona harika bir başlangıç yaptı ve Şampiyonlar Ligi'nin favorisi haline geldi

Avrupa futbolunda sezonun başlamasıyla birlikte yoğun oyun tarzı ve parlak sonuçlarıyla herkesin dikkatini çeken takımlardan biri Barcelona oldu. Goal.com'un haberine göre, Hans-Dieter Flick yönetimindeki Katalanlar, bu sezon çıktıkları ilk beş maçın tamamını kazanmakla kalmadı, aynı zamanda bunların dördünde rakiplerinin kalesine beşer gol atmayı başardı. Sonuç, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının açılış maçında Feyenoord'un 5-1 mağlup edilmesiyle daha da etkileyici bir hal aldı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Katalan kulübünün bu harika başlangıcı, takımı uluslararası arenadaki ana favorilerden biri haline getiriyor. Mevcut sezondaki temel hedefin sadece yerel lig değil, aynı zamanda Madrid'deki Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmak ve büyük kupayı kazanmak olduğu biliniyor. Bu yolda Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Inter gibi Avrupa'nın en güçlü devleri rekabet etse de, Blaugrana şimdilik farklı bir viteste hareket ettiğini gösteriyor.

Transferler ve oyun kalitesindeki artış

Takımın bu kadar başarılı olmasında akıllıca gerçekleştirilen transfer döneminin büyük katkısı oldu. Ferran Torres, Rashford ve Chicago'ya transfer olan Lewandowski gibi oyuncuların ayrılması takımda herhangi bir sorun yaratmadı. Aksine, hücum hattına getirilen Gordon, Adeyemi ve oyuna girer girmez gol atmayı başaran Gabriel Jesus, takımın hücum potansiyelini daha da artırarak teknik direktöre sınırsız seçenekler sundu.

Ancak uzmanlara göre asıl transfer orta sahaya yapıldı. Dünya şampiyonu ve 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri'nin takıma gelişi, orta sahadaki dengeyi ve düzeni tamamen sağladı. Barcelona uzun süredir tam olarak bu profilde bir oyuncuya ihtiyaç duyuyordu ve bu transfer takımı tamamen yeni bir seviyeye taşıdı.

Raphinha'nın süper başlangıcı ve evrimi

Takımın parlak oyununda Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha baş kahramanlardan biri haline geldi. Bu sezon çıktığı ilk beş maçta 8 gol atmayı başardı. Kulüp tarihinde bu istatistik konusunda sadece 1958-1959 sezonunda 9 gol atan Kocsis daha iyi bir sonuç kaydetmişti. Feyenoord maçındaki dublesi ise Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 21'e çıkardı. Artık kulüp tarihinin en golcü oyuncuları listesinde Lionel Messi (126), Suarez (25), Rivaldo (25) ve Lewandowski'nin (23) ardından beşinci sırada yer alıyor.

Raphinha'nın kanattan merkez forvete dönüşümü, birçok kişiye Cristiano Ronaldo'yu hatırlatıyor. Oyuncunun Vitoria Guimaraes'teki eski teknik direktörü Vitor Campelos, Sport gazetesine verdiği röportajda onun tıpkı Cristiano Ronaldo gibi gerçek bir dokuz numara forvete dönüşebileceğini vurguladı. Feyenoord teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst da oyun tarzı açısından şu anda Barcelona'nın dünyanın en güçlü takımı olduğunu kabul etti.