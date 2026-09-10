Trump İran ile savaşın ne zaman biteceğini açıkladı

·17·Dünya
Trump İran ile savaşın ne zaman biteceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump İran ile devam eden savaşın ne zaman sona erebileceğine dair bir açıklama yaptı. Savaşın, bu yıl 3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden sonra bitebileceğini belirtti. Trump, bu açıklamayı 9 Eylül'de Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews askeri üssünde gazetecilere yaptı.

Trump, İran'ın savaşı uzun süre sürdüremeyeceğini vurguladı. ABD Başkanı ayrıca Tahran'ın seçimleri etkilemeye çalıştığını ifade etti.

Trump, "Bence savaş seçimden sonra bitecek çünkü artık buna dayanamazlar. Seçimleri etkilemeye çalışmak için çaresiz durumdalar" dedi.

Bununla birlikte, İran ile müzakere olasılığını da tamamen dışlamadı. Başkan, Washington'un şu an için böyle bir görüşmeyi gündeme almadığını, ancak gelecekte böyle bir fırsatın doğabileceğini belirtti.

ABD lideri, "Müzakere olabilir ancak şu an üzerinde durduğumuz konu bu değil" şeklinde konuştu.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının devam edeceğinin de sinyalini verdi. Gazetecilerin saldırılarla ilgili sorusuna kısa bir şekilde, "Daha fazlasını göreceksiniz" yanıtını verdi.

ABD'nin İran'a ait beş petrol tankerini vurmasının ardından Tahran'ın, Hürmüz Boğazı yakınlarında 10 gemiyi hedef aldığı bildirildi. Bölgedeki gerilimin artmasıyla Brent petrolün varil fiyatı 100 doları aştı.

Trump'a göre savaşın sona ermesi petrol fiyatlarının düşmesine de neden olacak. ABD'deki ara seçimlerden sonra petrol fiyatlarının hızla düşmesini beklediğini ifade etti.

TrumpİranSavaşSeçimPetrolABDTahran
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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