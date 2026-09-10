ABD 2035 yılına kadar yılda 10 bin uzay roketi fırlatmayı hedefliyor

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ülkenin uzay endüstrisini geliştirmeye yönelik devasa planlarını açıkladı. Buna göre ABD, 2035 yılına kadar yıllık uzay uçuşu sayısını 10 bine çıkarmayı hedefliyor. Bu girişimin başarılı olması durumunda, Amerikan uzay üslerinin günde ortalama 27'den fazla, yani her 53 dakikada bir roket fırlatması gerekecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, bu devasa hedefe ulaşmak için ABD Ulaştırma Bakanlığı, ticari uzay sektörünü desteklemeye yönelik özel bir program başlatmayı planlıyor. Yeni program; bürokratik engelleri azaltmayı, lisanslama ve düzenleme süreçlerini önemli ölçüde basitleştirmeyi ve altyapıyı hızla genişletmeyi öngörüyor.

İddialı planlar ve köklü değişiklikler

Bakan Sean Duffy, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2035 yılına kadar yıllık uzay uçuşu sayısını 10 bine çıkarma niyetinde olduklarını açıkça belirtti. Bu hedef, önceki devlet planlarından kökten farklı olup onlardan birkaç kat daha büyüktür.

Hatırlatmak gerekirse, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yıl 21 Ağustos'ta imzaladığı memorandumda, 2030 yılına kadar uzay uçuşu sayısını yılda 1 bine çıkarma görevi verilmişti. Şimdi ise yetkililer, sadece beş yıl içinde, yani 2030'dan 2035'e kadar bu rakamı on kat daha artırmayı hedefliyor.

Teknik gereksinimler ve gelecekteki görevler

Böylesine eşi benzeri görülmemiş bir uçuş sıklığını sağlamak için mevcut uzay üslerinin ve fırlatma komplekslerinin kapasitelerinin kökten genişletilmesi gerekmektedir. Ayrıca, modern yer altyapısının inşası ve bunların modernizasyonu öncelikli görevlerden biri haline gelecektir.

Uzmanlara göre, bu hızı korumanın temel şartlarından biri, hızla yenilenip bir sonraki uçuşa hazır hale gelebilen yeniden kullanılabilir roket sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasıdır. Şu an için bu kapsamlı programın uygulanmasına yönelik kesin mekanizmalar ve bunun için gereken finansman miktarı resmi olarak açıklanmadı.