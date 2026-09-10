Vivo X500 Pro Max amiral gemisi için profesyonel fotoğrafçılık kiti tanıtıldı

Vivo, yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu Vivo X500 Pro Max için özel bir aksesuar setini resmen tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni set cihazın fotoğrafçılık yeteneklerini önemli ölçüde genişleterek profesyonel seviyede bir kamera ile kıyaslanmasını sağlıyor ve pazardaki diğer lider markaların ürünlerinden belirgin şekilde ayırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirket tarafından yayınlanan özel videoya göre, yeni cihazın tanıtım sürecinde ünlü Çinli müzisyen ve oyuncu Jay Chou, Vivo markasının mobil fotoğrafçılık alanındaki yeni elçisi olarak atandı. Bu iş birliği, markanın kamera yeteneklerini daha da popülerleştirmeyi amaçlıyor.

Profesyonel aksesuarlar ve benzersiz özellikler

Akıllı telefon için hazırlanan özel mobil fotoğrafçılık setinde iki telekonvertör, özel bir koruyucu kılıf ve akıllı telefonun kullanımını daha konforlu hale getiren profesyonel bir tutma kolu bulunuyor. Bu ergonomik tutma kolu, standart bir telefonu profesyonel bir fotoğraf makinesine dönüştürüyor.

Aksesuar setinin en dikkat çekici özelliklerinden biri, arka panele mıknatıs yardımıyla takılan ekrandır. Bu küçük ekran, ana kamera ile yüksek kaliteli selfie'ler çekerken kullanışlı bir video vizörü görevi görüyor.

Tasarım ve beklenen tanıtım tarihi

Cihazın dış görünümü önceki nesil modellere benzer şekilde, arka panelinde büyük dairesel bir kamera bloğunu koruyor. Bu optik modülün merkezinde, optiğin yüksek kalitesini simgeleyen Zeiss şirketinin dikkat çekici mavi logosu yer alıyor.

Daha önce Vivo, X500 serisine dahil olan üç yeni modelin tasarımını resmen duyurmuştu. X500 serisi akıllı telefonların tam tanıtımının bu yıl 21 Eylül'de Çin'de yapılması planlanıyor.

Tanıtım töreninde sadece akıllı telefonlarla sınırlı kalınmayacak, aynı zamanda Vivo Watch 6 akıllı saatleri ve Vivo Buds Clip adlı kablosuz kulaklıkların da kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.