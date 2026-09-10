Ay üssünde hangi bitkilerin yetiştirileceği belli oldu

·9·Teknoloji
Ay üssünde hangi bitkilerin yetiştirileceği belli oldu

Gelecekte kurulacak uzay tesislerinde, özellikle Ay üssünde, insanlar için gerekli olan dört çeşit tarım ürününün yetiştirilmesi planlanıyor. Bu proje, gelecekteki uzun süreli uzay seferlerinin gıda ile desteklenmesinde büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınında yer alan habere göre, bu bilgiyi Rusya Bilimler Akademisi Biyomedikal Problemler Enstitüsü bilimsel sekreteri ve biyoloji bilimleri doktoru Margarita Levinskikh açıkladı. Uzmana göre, gelecekteki Ay üslerinde buğday, tatlı biber, domates ve çeşitli yeşilliklerin yetiştirilmesi öngörülüyor.

Ancak uzay koşullarında bitki yetiştirmenin kendine has zorlukları bulunuyor. Uzay ortamına uyum sağlayacak ürünlerin sadece zorlu koşullara dayanıklı olması değil, aynı zamanda belirli boyutlar gibi katı fiziksel parametrelere de uyması gerekiyor.

Deneyler ve elde edilen sonuçlar

"V kosmos so svoim pomidorom" projesi kapsamında, Rus ve Belaruslu öğrenciler Biyomedikal Problemler Enstitüsü bilim insanlarıyla iş birliği içinde araştırmalar yürüttüler. Proje dahilinde "Pinnokio", "Groshik", "Donetskiy" ve "Bichye serdse" çeşitlerine ait tohumlar test edildi.

Bu tohumlar, 2025 yılının Ağustos-Eylül aylarında "Bion-M" No. 2 biyosunisi ile uzaya gönderilmişti. Dünya'ya döndükten sonra, uzayda bulunan tohumlar kontrol grubundaki yer örnekleriyle birlikte çimlendirildi.

Bilim insanları yerçekimsiz ortamın, aşırı sıcaklıkların ve kozmik radyasyonun bitkiler üzerindeki etkilerini dikkatle incelediler. Araştırmalar, uzaydan dönen domates tohumlarının temel biyokimyasal özelliklerini tamamen koruduğunu gösterdi.

Gelecekteki bilimsel planlar

Buna rağmen, araştırma sırasında bilim insanları moleküler düzeyde bazı değişikliklerin meydana geldiğini tespit ettiler. Kozmik radyasyon ve zorlu ortamın etkilerinin iz bırakmadığı anlaşıldı.

Margarita Levinskikh, gelecekte bu tohumların bir kısmında genetik aparat düzeyinde de değişiklikler olabileceğini göz ardı etmiyor. Uzmanlar, bu tür faktörleri incelemenin gelecekteki uzay uçuşları için temel bir dayanak oluşturacağını vurguluyor.

UzayAy ÜssüTarımBilimsel AraştırmaBiyoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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