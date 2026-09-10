Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirtti

·15·Spor
Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirtti

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezonda sergilenen parlak oyunun ardından genç yetenek Lamine Yamal'ın prestijli Altın Top ödülünü hak ettiğini vurguladı. Katalan kulübü, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Avrupa kupalarındaki yürüyüşüne muhteşem bir başlangıç yaptı ve bu karşılaşmada genç futbolcu maçın kahramanı oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Yağışlı havada oynanan maçta Barcelona'nın hücum hattında görev alan Raphinha, attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağladı. Ayrıca yaz transfer döneminde kadroya katılan Gabriel Jesus ve Karim Adeyemi de rakip fileleri havalandırdı. Feyenoord adına Sem Steyn, maçın son anlarında bir gol atarak farkı azaltmayı başardı.

Lamine Yamal'ın tarihi rekoru

Ancak maçın en önemli olayı Lamine Yamal ile ilgiliydi. 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca iki asist yaparken, 77. dakikada frikikten harika bir gol atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol katkısını 21'e (11 gol ve 10 asist) çıkardı. goal.com haberine göre, böylece Kylian Mbappé'nin 20 gol katkısı rekorunu kırarak turnuva tarihinde gençler arasındaki mutlak rekorun sahibi oldu.

Ayrıca 19 yaş 58 günlük olan İspanya milli takımı oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde frikikten gol atan en genç La Liga kulübü futbolcusu unvanını kazandı. Bu alanda daha önce Arda Güler ve Sergio Agüero'ya ait olan rekorları geride bıraktı. Yakın zamanda açıklanan aday listesine göre Yamal, Altın Top için yarışan 30 futbolcu arasına girmişti.

Teknik direktör ve takım arkadaşlarının övgüsü

Maç sonu basın toplantısında Hansi Flick, genç öğrencisinin gelecek ay Londra'da açıklanacak dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü sonuna kadar hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. Teknik direktöre göre, sahada yer alan bu genç, özgünlüğü ve eşsiz yeteneğiyle her maçta fark yaratıyor.

Takım kaptanlığı görevini üstlenen Raphinha da maç boyunca Lamine'ye destek olduğunu ve gol atacağına inandığını belirtti. Brezilyalı futbolcuya göre, genç yıldızın maç sırasında bazen konsantrasyonunu kaybettiğini fark ederek onu motive etmenin önemli olduğunu söyledi.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon çıktığı ilk beş maçta toplam 22 gol atmayı başardı. Bu sonuç, Katalan taraftarların 2015'ten bu yana kazanılamayan Şampiyonlar Ligi kupası için ciddi bir mücadele verileceğine dair umutlarını artırıyor.

Lamine YamalHansi FlickBarcelonaŞampiyonlar LigiAltın Top
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Lionel Messi ve Robert Lewandowski karşılaşması MLS rekorunu tazelediLionel Messi ve Robert Lewandowski karşılaşması MLS rekorunu tazelediBugün, 12:36Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?Erling Haaland'ın geleceği: Neden Manchester City'den ayrılmamalı?Bugün, 12:35İlginç bir hile: Brezilyalı atlet 11 sponsordan parasını nasıl aldı?İlginç bir hile: Brezilyalı atlet 11 sponsordan parasını nasıl aldı?Bugün, 09:32Sekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli olduSekizgende ateşli bir gece: Noche UFC turnuvasının tam kartı ve ana maçı belli olduBugün, 08:06Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"Fedor Emelyanenko'dan Umar Nurmagomedov'a: "Kafesten sadece bir kazanan çıkar!"Bugün, 08:02İslam Makhachev neden UFC'de üçüncü kemeri kazanamaz?İslam Makhachev neden UFC'de üçüncü kemeri kazanamaz?Bugün, 07:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti