Hansi Flick, Lamine Yamal'ın Altın Top'u hak ettiğini belirtti

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni sezonda sergilenen parlak oyunun ardından genç yetenek Lamine Yamal'ın prestijli Altın Top ödülünü hak ettiğini vurguladı. Katalan kulübü, sahasında Hollanda ekibi Feyenoord'u 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Avrupa kupalarındaki yürüyüşüne muhteşem bir başlangıç yaptı ve bu karşılaşmada genç futbolcu maçın kahramanı oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Yağışlı havada oynanan maçta Barcelona'nın hücum hattında görev alan Raphinha, attığı iki golle galibiyete büyük katkı sağladı. Ayrıca yaz transfer döneminde kadroya katılan Gabriel Jesus ve Karim Adeyemi de rakip fileleri havalandırdı. Feyenoord adına Sem Steyn, maçın son anlarında bir gol atarak farkı azaltmayı başardı.

Lamine Yamal'ın tarihi rekoru

Ancak maçın en önemli olayı Lamine Yamal ile ilgiliydi. 19 yaşındaki futbolcu, karşılaşma boyunca iki asist yaparken, 77. dakikada frikikten harika bir gol atarak Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam gol katkısını 21'e (11 gol ve 10 asist) çıkardı.haberine göre, böylece Kylian Mbappé'nin 20 gol katkısı rekorunu kırarak turnuva tarihinde gençler arasındaki mutlak rekorun sahibi oldu.

Ayrıca 19 yaş 58 günlük olan İspanya milli takımı oyuncusu, Şampiyonlar Ligi'nde frikikten gol atan en genç La Liga kulübü futbolcusu unvanını kazandı. Bu alanda daha önce Arda Güler ve Sergio Agüero'ya ait olan rekorları geride bıraktı. Yakın zamanda açıklanan aday listesine göre Yamal, Altın Top için yarışan 30 futbolcu arasına girmişti.

Teknik direktör ve takım arkadaşlarının övgüsü

Maç sonu basın toplantısında Hansi Flick, genç öğrencisinin gelecek ay Londra'da açıklanacak dünyanın en iyi futbolcusu ödülünü sonuna kadar hak ettiğini kesin bir dille ifade etti. Teknik direktöre göre, sahada yer alan bu genç, özgünlüğü ve eşsiz yeteneğiyle her maçta fark yaratıyor.

Takım kaptanlığı görevini üstlenen Raphinha da maç boyunca Lamine'ye destek olduğunu ve gol atacağına inandığını belirtti. Brezilyalı futbolcuya göre, genç yıldızın maç sırasında bazen konsantrasyonunu kaybettiğini fark ederek onu motive etmenin önemli olduğunu söyledi.

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, bu sezon çıktığı ilk beş maçta toplam 22 gol atmayı başardı. Bu sonuç, Katalan taraftarların 2015'ten bu yana kazanılamayan Şampiyonlar Ligi kupası için ciddi bir mücadele verileceğine dair umutlarını artırıyor.