Apple'ın yeni iPhone Duo akıllı telefonu tanıtıldı

Apple'ın uzun zamandır beklenen ilk katlanabilir cihazı iPhone Duo piyasaya çıkmak üzere ve bu cihaz hakkındaki tartışmalar hız kesmiyor. ixbt.com'un haberine göre, yeni ürünün tanıtımı öncesinde kullanıcıların en çok merak ettiği konulardan biri, iç ekrandaki katlanma izi, yani o meşhur bitmek bilmeyen sorundu. Apple bu soruya doğrudan cevap vermekten kaçınarak kamuoyunun dikkatini başka yönlere çekmeye çalışıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin resmi web sitesindeki Sıkça Sorulan Sorular sayfasında, iPhone Duo'nun iç ekranındaki katlanma yeri hakkında özel bir soru bulunuyor. Burada «iPhone Duo'nun iç ekranında katlanma yeri var mı?» diye açıkça sorulmuş. Ancak Apple'ın verdiği resmi cevapta ekranın «şaşırtıcı derecede düz ve pürüzsüz» olduğu vurgulanmakla yetinilmiş ve herhangi bir iz veya dikişin olmadığına dair doğrudan bir onay verilmemiştir.

Teknik çözümler ve ekran özellikleri

Cihazla ilgili dağıtılan basın bültenlerinde Apple, özel nanotekstürlü ekranın katlanma görünürlüğünü minimuma indirmek için tasarlandığını özellikle vurguluyor. Ayrıca belgelerde ekranın kaç döngüye dayanıklı olduğuna dair kesin rakamlar verilmiyor. Buna rağmen, mühendisler tarafından geliştirilen yeni nesil menteşe mekanizmasının uzun süreli dayanıklılık için pürüzsüz ve dengeli bir direnç sağladığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, bu karmaşık mekanizma yüzden fazla ayrı bileşenden oluşuyor. Ayrıca iPhone Duo modelinin yapısal sağlamlığını artırmak amacıyla ekranın altına özel destekler ve dayanıklı bir titanyum panel yerleştirilmiş. Bu mühendislik çözümlerinin cihazın günlük kullanımda dayanıklı olmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Gerçek durum ve ilk izlenimler

Ancak ixbt.com'un haberine göre, cihazı halihazırda deneyimleyen ilk kullanıcıların elindeki iPhone Duo fotoğrafları farklı bir tablo ortaya koydu. Özellikle 7,6 inçlik büyük iç ekranda katlanma çizgisinin belirgin bir şekilde görüldüğü tespit edildi. Buna rağmen uzmanlar ve kullanıcılar, internette arayüzün yüksek performansını ve ekranlar arası geçişteki akıcı animasyonları olumlu değerlendiriyorlar.

Teknoloji dünyasındaki bu önemli gelişmelerin ışığında satış süreçleri de başladı. Özellikle Rusya pazarında bugünden itibaren iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve yeni iPhone Duo modelleri için ön siparişler resmen alınmaya başlandı. Bu katlanabilir cihazın küresel pazardaki başarısı ve kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.