Hindistan'da bir adam tapınağa 5 kilometre boyunca yuvarlanarak gitti

Hindistan'ın Chitrakut şehrinde bir adamın tapınağa gitme yöntemi birçok kişinin dikkatini çekti. Sosyal medyada yayılan videoda, adamın yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi yerde yuvarlanarak kat ettiği görülüyor.

Edinilen bilgiye göre adam, Kamadgiri Tapınağı'na ulaşmak için bu sıra dışı dini ritüeli gerçekleştirdi. Bu durum, Hinduizm'de inanç, tevazu ve ibadetin bir sembolü olarak kabul edilen Shayana Pradakshinam ritüeline benziyor.

Yol boyunca adamın arkadaşları, önüne yumuşak minderler serdiler. Böylece doğrudan asfalt üzerinde değil, minderlerin üzerinde yuvarlanarak ilerledi.

Yerel inanışa göre Kamadgiri, Lord Rama ile ilişkilendirilen kutsal mekanlardan biri olarak kabul edilir. Bu nedenle bölgeyi ziyaret edenler çeşitli dini ritüeller gerçekleştirirler.

Olayı gösteren video sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcıların büyük ilgisini çekti.