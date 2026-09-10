«Geri adım atmayacağız ve yıkıcı bir yanıt vereceğiz!»: İran, ABD ile savaşa hazır olduğunu açıkladı

Orta Doğu bölgesini saran silahlı çatışma, benzeri görülmemiş derecede tehlikeli bir aşamaya ulaştı. Uluslararası saygın Bloomberg haber ajansının geçtiği acil habere göre, resmi Tahran, Amerika Birleşik Devletleri ile savaştan asla geri adım atmak istemiyor ve askeri çatışmaların kapsamını daha da genişletmeye tamamen hazır durumda. Üst düzey bir İranlı yetkilinin ajansa yaptığı açıklamaya göre, eğer ABD silahlı kuvvetleri İran topraklarına ve stratejik tesislerine yönelik yeni saldırılarını sürdürürse, İslam Cumhuriyeti misilleme saldırılarının şiddetini keskin bir şekilde artıracak. Askeri analistleri en çok endişelendiren husus ise, Tahran'ın uzun süreli bir savaş için devasa bir füze stokuna sahip olduğunu iddia etmesi.

Peki, yüzde 90'lık korkunç enflasyon ve petrol ihracatının durması koşullarında İran savaşı nasıl sürdürecek, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol kimin elinde ve müzakereler neden tamamen donduruldu? Makalenin sonunda ise, yedi aydır devam eden bu kanlı çatışmanın bölgesel perspektifleri hakkındaki tüm detayları dikkatinize sunuyoruz.

İran'ın resmi uyarısı: Uzun savaş için yeterli füzeler

Bloomberg'e konuşan Tahran'ın üst düzey yetkilisi, Washington'ı uyararak şu önemli açıklamalarda bulundu:

Saldırıların şiddeti keskin bir şekilde artacak: Eğer Washington, İran topraklarına ve askeri-ekonomik tesislerine karşı saldırı düzenlemeyi durdurmazsa, Tahran askeri harekatın şiddetini birkaç kat artıracak ve misilleme saldırılarının kapsamını keskin bir şekilde genişletecektir;

Füze stokları tam: İran tarafı, ülkede uzun yıllar sürecek şiddetli bir savaşı yürütmek için yeterli miktarda füze cephaneliğine sahip olduğunu açıkça belirtti;

Nisan çatışmalarından sonra toparlanma: Yetkilinin sözlerine göre, bu yılın nisan ayında yaşanan en ağır çatışmalardan sonra ülke, askeri kapasitesini tamamen yeniden inşa etti;

Tahran'ın stratejik sonucu: İran yönetimi, Beyaz Saray'ın ancak güç, tehdit ve kararlı tırmanış dilinden konuşulduğunda durumu gerçekçi bir şekilde değerlendireceğine inanıyor.

«Geri adım atmayacağız. ABD'nin her yeni saldırısı, ona birkaç kat daha güçlü ve yıkıcı bir misilleme saldırısı olarak dönecektir», — diye vurguladı İranlı üst düzey kaynak.

Ekonomik kuşatma: %90 enflasyon ve çöken riyal gerçeği

Askeri tehditlere rağmen, Amerikan kısıtlamaları İran'ın iç mali durumuna benzeri görülmemiş ağır bir darbe vuruyor:

Petrol ihracatı durdu: ABD'nin benzeri görülmemiş mali ve deniz yaptırımları sonucunda, İran'ın ana gelir kaynağı olan petrol ihracatı neredeyse sıfır seviyesine düşerek durdu;

Yüzde 90 enflasyon: Ülke içinde fiyatların keskin bir şekilde yükselmesi sonucunda resmi enflasyon yüzde 90'lık korkunç sınıra ulaştı;

Ulusal para biriminin çöküşü: İran riyalinin değeri geometrik bir hızla düşüyor, bu da sıradan halkın yaşam standartlarını keskin bir şekilde kötüleştiriyor.

Yedi aylık kanlı savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki mücadele

İki devlet arasındaki çatışma tam 7 aydır aralıksız devam ediyor:

Dünya petrol yolu hedefte: Ana mücadele, dünya genelinde taşınan petrolün üçte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağlamak için veriliyor;

Gemiler ve tankerler savaşı: Deniz boğazı çevresinde savaş gemilerinin, dronların ve tankerlerin hedef alınması uluslararası piyasaları sarsıyor;

Müzakereler umutsuz: Washington ve Tahran arasında barış müzakerelerini yeniden başlatma olasılıkları şu anda tamamen belirsiz ve muğlak kalmaya devam ediyor.

Tüm bölgeyi yakan jeopolitik çatışma

Tahran ve Washington arasında yaşanan bu savaş, giderek geri dönülemez yıkıcı bir sınıra yaklaşıyor. Bir yandan, %90 enflasyon ve ekonomik kuşatma altında kalan İran, hayatta kalmak ve gücünü göstermek için tek yolun askeri tırmanış olduğunu düşünüyor. Diğer yandan ise, ABD'nin deniz piyadelerini bölge sınırlarına yerleştirmesi ve hava saldırılarını durdurmaması, çatışmayı Orta Asya ve Basra Körfezi güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan bir seviyeye taşıdı. Eğer Hürmüz Boğazı'nda geniş çaplı askeri operasyonlar başlar ve füze saldırıları artarsa, bu sadece Orta Doğu için değil, dünya enerji ve finans piyasası için de yıkıcı sonuçlar doğuracaktır.

Sizce ekonomisi zor durumda olan ve enflasyonu %90'a ulaşan İran, ABD gibi küresel bir askeri devle uzun süreli bir savaşta füze cephaneliği sayesinde dayanabilir mi? Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanması ve geniş çaplı bir çatışma dünya petrol fiyatlarını ne seviyeye çıkarabilir? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve küresel güvenlik merkezindeki bu sıcak gelişmenin analizini yakınlarınızla ve siyaset meraklılarıyla paylaşın!