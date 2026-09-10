Xiaomi, küresel pazar için HyperOS 4 testlerine başladı

Teknoloji devi Xiaomi, Android 17 tabanlı en yeni işletim sistemi HyperOS 4 platformunun küresel çapta kapalı testlerine resmen başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu yılın ağustos ayı ortasında yalnızca Çin pazarı için tanıtılan yeni yazılım, artık uluslararası kullanıcılar için de kademeli olarak kullanıma sunuluyor ve dünya genelinde milyonlarca akıllı telefon kullanıcısının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, küresel beta testinin ilk aşamasında toplam yedi farklı mobil cihaz modeli yer alacak. İlk test sürümü, markanın en gelişmiş amiral gemisi olan üç model için halihazırda yayınlanmış olup, diğer dört cihazın sahipleri söz konusu güncellemeyi bu yılın 17 Eylül tarihinden itibaren alabilecekler.

İlk aşamada test edilen cihazlar

Bu küresel beta test aşamasına aşağıdaki modern akıllı telefonlar dahil edilmiştir:

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Leica Leitzphone powered by Xiaomi

Xiaomi 17T

Xiaomi 17T Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15

Yeni HyperOS 4 sistemi, sadece kökten yenilenen işlevselliği ile değil, aynı zamanda dış görünümündeki belirgin değişikliklerle de dikkat çekiyor. Yazılım arayüzünde Soft Light Glass adı verilen yeni bir görsel stil tanıtılmış olup, bu kullanıcılara daha modern ve hafif bir tasarım ortamı sunuyor.

Ayrıca geliştiriciler, ana ekranı kişiselleştirmek ve yapılandırmak için daha geniş imkanlar yarattılar. Uygulamaların açılış hızının önemli ölçüde arttığı, genel sistem performansının ve arayüz akıcılığının iyileştirildiği de özellikle vurgulandı.

Yapay zeka ve kamera özellikleri

Yeni işletim sistemi kapsamında yapay zeka tabanlı işlevler de önemli ölçüde geliştiriliyor. Bu, kullanıcıların günlük görevlerini otomatikleştirmeye ve cihazla çalışma sürecini daha konforlu hale getirmeye hizmet ediyor. Ayrıca, video oynatma kalitesi dahil olmak üzere multimedya özellikleri de yeni bir seviyeye taşındı.

Kamera uygulaması da ciddi bir optimizasyondan geçti. Özellikle HDR algoritması yeniden tasarlanarak çalışma hızı artırıldı ve kamera uygulamasının kendisi, kullanıcı hareketlerine çok daha hızlı ve gecikmesiz tepki verir hale getirildi.

Belirtildiğine göre, bu testlere katılmak isteyen kullanıcılar Xiaomi Community uygulaması aracılığıyla başvuru yapabilirler. Bununla birlikte şirket, önemli bir kısıtlama konusunda uyarıyor: OTA aracılığıyla HyperOS 4 Beta yüklendikten sonra önceki sürüme basit bir yöntemle geri dönülemez. Sistemi geri yüklemek için bootloader yardımıyla tam bir yeniden yazılım (firmware) yüklemesi yapılması gerekir.