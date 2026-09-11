Xiaomi Mijia taşınabilir hava pompası Çin pazarında satışa sunuldu

Çinli teknoloji devi Xiaomi, yeni nesil taşınabilir cihazlarından biri olan Mijia cep pompasını satışa çıkardı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz otomobil ve bisiklet lastiklerinden toplara kadar çeşitli nesneleri kısa sürede şişirme imkanı sunuyor ve günlük hayatta kullanışlı bir yardımcı haline geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni Xiaomi Mijia pompası ilk olarak JD.com platformunda ortaya çıktı. Kompakt boyutlara ve kullanışlı bir gövdeye sahip olan bu cihaz; bisikletler, elektrikli scooterlar, motosikletler ve spor topları için tasarlanmış olup, ihtiyaç duyulduğunda otomobil lastiklerini de başarıyla şişirebilmektedir.

Cihazın teknik özellikleri ve avantajları

Cihazın dış görünümü modern gereksinimleri tam olarak karşılamaktadır. Uzun süreli kullanım sağlamak amacıyla gövdeye özel IML mat kaplama uygulanmıştır, bu da çizilmelere karşı yüksek direnç gösterir. Ayrıca sete ayarlanabilir L şeklinde bir hortum dahil edilmiş olup, gövdede kullanışlı bir güç göstergesi bulunmaktadır.

Üretici, taşınabilir cihazın 150 PSI basınca kadar dayanabildiğini belirtiyor. Örneğin, boş bir bisiklet lastiğini sadece 60 saniye içinde tamamen şişirebiliyor. Cihazda motosiklet, bisiklet ve toplar için özel hazır modlar bulunmakta olup, kişisel modda pompa son kullanılan basınç değerini hatırlama özelliğine sahiptir.

Güvenlik ve ek fonksiyonlar

Pompanın alt kısmında yerleşik bir el feneri bulunmakta olup, sürekli beyaz ışık yayabilir veya acil durumlarda SOS sinyali verebilir. Bu, özellikle gece veya karanlık ortamlarda meydana gelen arızaları gidermede oldukça faydalıdır.

Dahili 2000 mAh kapasiteli bataryası, tek bir şarjla sekiz bisiklet lastiğini şişirmek için yeterlidir. Yüksek hassasiyetli sensör, basıncı ±1 PSI hassasiyetle ölçer. Cihaz açıldığında kendini kalibre eder ve belirlenen değere ulaştığında otomatik olarak durur.

Hatırlatmak gerekirse, Xiaomi daha önce Xiaomi Mall ve Xiaomi Youpin platformlarında daha güçlü olan Mijia Air Pump 3 için bir kitle fonlaması kampanyası başlatmıştı. Yeni cep pompası ise günlük kullanım için daha pratik ve mobil bir çözüm olarak dikkat çekiyor.