Elon Musk, yönetmen Alex Gibney ve yeni filmine dava açmakla tehdit etti

·11·Teknoloji
Elon Musk, yönetmen Alex Gibney ve yeni filmine dava açmakla tehdit etti

Dünyaca ünlü girişimci ve yenilikçi Elon Musk, yakında gösterime girmesi beklenen bir belgeselin yapımcılarına dava açacağını duyurdu. Söz konusu proje, ünlü yönetmen Alex Gibney tarafından çekilen Musk adlı filmle ilgili. Büyük yankı uyandıran bu proje etrafındaki hukuki gerilim her geçen gün artıyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Elon Musk'ın avukatı Alex Spiro, Jigsaw Productions yapım şirketine resmi bir mektup gönderdi. Mektupta, filmde iftira niteliğinde bilgiler bulunduğu iddia edilerek, yapımın yayınlanması veya gösterime girmesi durumunda yasal yollara başvurulacağı konusunda uyarıda bulunuldu. Tartışmanın temel nedeni, filmde yer verilen özel yazışmalar ve uzay teknolojileriyle ilgili konular.

Filmdeki tartışmalı sahneler ve mesajlar

Filmde yönetmen Alex Gibney, Ashley St. Clair ile bir röportaj gerçekleştirdi. Ashley, daha önce Elon Musk ile görüşmüş ve ondan çocuk sahibi olmuş bir kadın olarak tanınıyor. Filmde, 2024 Kasım ayında gerçekleşen ABD başkanlık seçimleri öncesinde milyarderden aldığı kısa mesajlar yer alıyor. Bu mesajlarda Musk'ın, Donald Trump'ın zaferine iyimser yaklaştığı ve «yarın matriste bir anomali yaratacaklarını» yazdığı belirtiliyor.

Ashley St. Clair bunun ne anlama geldiğini sorduğunda, Musk uzaydaki lazerleri kullanmayı planladığını ve şu anda uzayda 10 binden fazla lazeri olduğunu vurguladı. Film yapımcısı bunun SpaceX şirketine ait uydularla ilgili olup olmadığını sorduğunda, karakter başka bir yerde lazer olduğunu bilmediğini ifade etti. Avukat Alex Spiro, bu sahnenin Starlink sisteminin seçimlerde oyları manipüle ettiğine dair asılsız teorileri teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

Yapay zeka ve tarafların sert tutumu

Film etrafındaki tartışmalar sadece yazışmalarla sınırlı değil. Alex Spiro'nun ekibi, yapımcıların Elon Musk ile iletişime geçmekten ve görüşünü almaktan kasten kaçındığını iddia ediyor. Buna karşılık yönetmen Alex Gibney, milyarderin bizzat röportaj vermeyi reddettiğini açıkladı. Sonuç olarak filmde, gerçek Elon Musk yerine yapay zeka kullanılarak oluşturulan deepfake versiyonuna yer verildi.

Ashley St. Clair ise avukatın tehditlerini sert bir dille eleştirerek bunları sadece bir gözdağı verme girişimi olarak nitelendirdi. Ona göre, Mars'ı kolonileştirme olasılığı, bu davayı kazanma olasılığından daha yüksek. Elon Musk ise kendi X sosyal medya hesabında, projeye ve yapımcılarına yönelik sert tepkisini açıkça dile getirmeye devam ediyor.

Elon MuskAlex GibneySpaceXStarlinkDeepfake
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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