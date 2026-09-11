Enzo Maresca, Manchester derbisi öncesi kadrodaki değişiklikleri açıkladı

·14·Spor
Enzo Maresca, Manchester derbisi öncesi kadrodaki değişiklikleri açıkladı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Pazar günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Goal.com'un haberine göre, “City” teknik direktörü Enzo Maresca, Old Trafford'daki kritik derbi öncesinde takımın kadro durumu hakkında bilgi verdi ve bu maçın sezonun en zorlu sınavlarından biri olacağını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın teknik direktörü Enzo Maresca, basın toplantısında taraftarları sevindiren bir haber paylaştı. Buna göre, yetenekli futbolcu Nico O'Reilly belindeki sakatlıktan tamamen kurtuldu ve yaklaşan derbide forma giymeye hazır. Geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde parlamaya başlayan İngiliz oyuncu, son iki maçta forma giyememişti.

Kadroda eksikler ve iyileşme süreci

İtalyan teknik adam, genç akademi oyuncusunun fiziksel durumunun mükemmel olduğunu doğruladı. Maresca'ya göre Nico O'Reilly, yaklaşan zorlu mücadelede yer almak için yüzde yüz hazır ve takıma büyük katkı sağlayabilir. Ancak tüm haberler aynı derecede olumlu değil.

Takımın Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku ise henüz sahalara dönemedi. Sezon başındaki Community Shield maçında Arsenal'e karşı oynanan karşılaşmadan bu yana forma giyemiyor. Teknik direktör, futbolcunun kas sakatlığının henüz tam olarak iyileşmediğini ve sahalara dönmesi için birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Derbi öncesi baskı ve tarihi istatistikler

Mevcut sezon, Enzo Maresca için teknik direktör olarak ilk Manchester derbisine çıkması açısından büyük önem taşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak bu atmosferi yaşadığı için derbinin şiddetini ve önemini çok iyi biliyor.

Yine de Manchester City, son yıllarda ezeli rakibinin sahasında zor anlar yaşıyor. Takım, Manchester United'a karşı oynadığı son altı maçın sadece ikisini kazanabildi ve üç yıldır Old Trafford'da galibiyet alamıyor.

Maresca, maçın önemine vurgu yaparak öğrencilerinin bu baskı altında kendi oyun stillerine sadık kalmaları gerektiğini belirtti. Teknik direktör, “Bu, birçok nedenden dolayı çok önemli bir maç. Derbinin burada ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. En önemlisi, kendi oyunumuzu oynamak ve sonunda skoru almaktır” dedi.

Manchester CityManchester UnitedEnzo MarescaNico O'ReillyPremier Lig
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Topuria dönüyor: Gaethje ile rövanş mı yoksa Pimblett ile süper dövüş mü?Topuria dönüyor: Gaethje ile rövanş mı yoksa Pimblett ile süper dövüş mü?Bugün, 14:44«Her şeyi saniyeler belirledi»: Rahmonaliyev, Old Trafford'daki 0:4'lük mağlubiyet hakkında konuştu«Her şeyi saniyeler belirledi»: Rahmonaliyev, Old Trafford'daki 0:4'lük mağlubiyet hakkında konuştuBugün, 14:37Declan Rice, Kevin De Bruyne'nin performansını övdüDeclan Rice, Kevin De Bruyne'nin performansını övdüBugün, 13:50Manchester United kaptanı Bruno Fernandes sakatlandı, derbi öncesi endişe yarattıManchester United kaptanı Bruno Fernandes sakatlandı, derbi öncesi endişe yarattıBugün, 13:38Cristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorCristiano Ronaldo Asya Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadeleye başlıyorBugün, 11:52Anvar Anvarov dünyanın en iyi atlayışçılarıyla aynı sahadaAnvar Anvarov dünyanın en iyi atlayışçılarıyla aynı sahadaBugün, 11:08
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılışı sonrası sert bir açıklama yaptı
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
«Bana daha güçlü bir rakip verin!»: Michael Page, Nursulton Ruziboev ile yaptığı maçın ardından
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Yeni rolde bir resital: Behruz Karimov Lugano formasıyla büyülüyor
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti