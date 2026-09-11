Enzo Maresca, Manchester derbisi öncesi kadrodaki değişiklikleri açıkladı

İngiltere Premier Lig lideri Manchester City, Pazar günü deplasmanda Manchester United ile karşı karşıya gelecek. Goal.com'un haberine göre, “City” teknik direktörü Enzo Maresca, Old Trafford'daki kritik derbi öncesinde takımın kadro durumu hakkında bilgi verdi ve bu maçın sezonun en zorlu sınavlarından biri olacağını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Takımın teknik direktörü Enzo Maresca, basın toplantısında taraftarları sevindiren bir haber paylaştı. Buna göre, yetenekli futbolcu Nico O'Reilly belindeki sakatlıktan tamamen kurtuldu ve yaklaşan derbide forma giymeye hazır. Geçen sezon Pep Guardiola yönetiminde parlamaya başlayan İngiliz oyuncu, son iki maçta forma giyememişti.

Kadroda eksikler ve iyileşme süreci

İtalyan teknik adam, genç akademi oyuncusunun fiziksel durumunun mükemmel olduğunu doğruladı. Maresca'ya göre Nico O'Reilly, yaklaşan zorlu mücadelede yer almak için yüzde yüz hazır ve takıma büyük katkı sağlayabilir. Ancak tüm haberler aynı derecede olumlu değil.

Takımın Belçikalı kanat oyuncusu Jeremy Doku ise henüz sahalara dönemedi. Sezon başındaki Community Shield maçında Arsenal'e karşı oynanan karşılaşmadan bu yana forma giyemiyor. Teknik direktör, futbolcunun kas sakatlığının henüz tam olarak iyileşmediğini ve sahalara dönmesi için birkaç güne daha ihtiyacı olduğunu belirtti.

Derbi öncesi baskı ve tarihi istatistikler

Mevcut sezon, Enzo Maresca için teknik direktör olarak ilk Manchester derbisine çıkması açısından büyük önem taşıyor. Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak bu atmosferi yaşadığı için derbinin şiddetini ve önemini çok iyi biliyor.

Yine de Manchester City, son yıllarda ezeli rakibinin sahasında zor anlar yaşıyor. Takım, Manchester United'a karşı oynadığı son altı maçın sadece ikisini kazanabildi ve üç yıldır Old Trafford'da galibiyet alamıyor.

Maresca, maçın önemine vurgu yaparak öğrencilerinin bu baskı altında kendi oyun stillerine sadık kalmaları gerektiğini belirtti. Teknik direktör, “Bu, birçok nedenden dolayı çok önemli bir maç. Derbinin burada ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. En önemlisi, kendi oyunumuzu oynamak ve sonunda skoru almaktır” dedi.