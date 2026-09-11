ChatGPT Kenya'da binlerce kişiyi gelirsiz bıraktı

·9·Dünya
ChatGPT Kenya'da binlerce kişiyi gelirsiz bıraktı

Kenya'da yapay zeka kullanımına bağlı değişimler, binlerce insanın günlük gelirini etkiledi. Özellikle çevrimiçi platformlar aracılığıyla veri sınıflandırma, metin etiketleme ve yapay zeka sistemlerini eğitme gibi işleri yapan serbest çalışanlar zor durumda kaldı.

Bu kişiler, yabancı şirketler için yapay zeka modellerini geliştirmeye yardımcı olan görevleri yerine getiriyorlardı. Ancak yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi ve bazı süreçlerin otomatize edilmesi sonucunda bu tür işlere olan ihtiyaç azaldı.

Bu durum, Kenya'da bu alandan gelir elde eden birçok insanın siparişsiz kalmasına yol açtı. Bazı çalışanlar için yapay zeka teknolojilerinin hızlı ilerlemesi, yeni bir fırsattan ziyade gelir kaynağının azalması anlamına geliyor.

Uzmanlar ise yapay zekanın iş gücü piyasasında bazı mesleklere olan talebi değiştirebileceğini, aynı zamanda yeni iş imkanları da yaratabileceğini belirtiyor.

Кениясунъий интеллектфрилансерларAI моделлари
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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