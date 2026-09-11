iPhone saldırı altında: Türkiye'nin üç bakanı casus yazılımlarla hedef alındı

Uluslararası siber dünyada, devlet düzeyindeki üst düzey yetkilileri hedef alan yeni bir casusluk skandalı patlak verdi. Bir tarafta, dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olarak kabul edilen Apple'ın kişisel uyarısı: Türkiye hükümetinden üç bakanın iPhone cihazlarının ticari casus yazılımlar aracılığıyla hedef alındığı ortaya çıktı. Diğer tarafta ise Ankara'nın hızlı savunması: Türk güvenlik birimleri, güçlendirilmiş koruma ve yerli şifreli uygulamalar sayesinde saldırganların hükümetin gizli verilerine ulaşamadığını vurguluyor. Ünlü gazeteci Ragıp Soylu ve Yeni Şafak gazetesi tarafından duyurulan bu bilgiler, kıtalararası siber savaşların yeni bir aşamaya geçtiğini gösteriyor. Peki, Ankara elitinin telefonlarını kimler hacklemeye çalıştı, Apple 110'dan fazla ülkeyi kapsayan saldırıyı nasıl fark etti ve Türk yetkilileri hangi kalkan korudu?

İlk tarafın darbesi: Apple'ın acil alarmı ve ticari casusluk hedefi

Cupertino devi, sistemindeki açıklar ve hedef alınan siyasi figürler hakkında benzeri görülmemiş geniş kapsamlı bir uyarı dalgası başlattı:

110'dan fazla ülkeye uyarı: Apple, Ağustos ayından bu yana 110'dan fazla ülkedeki üst düzey siyasetçilere, aktivistlere ve gazetecilere, iPhone cihazlarının devlet destekli gelişmiş ticari casus yazılımların saldırısına uğradığına dair acil bildirimler gönderdi;

Türkiye'nin üç bakanı risk altında: Şirket, Türkiye hükümetinden üç bakanı kişisel olarak uyararak, cihazlarına yönelik hedefli siber saldırı girişimlerinin kaydedildiğini bildirdi;

Bilinmeyen ve güçlü bir silah: Saldırıda tam olarak hangi casus yazılımın (Pegasus, Predator veya yeni nesil bir siber silah) kullanıldığı resmen açıklanmasa da, bu seviyedeki saldırıların genellikle milyonlarca dolar değerindeki özel sistemler kullanılarak gerçekleştirildiği biliniyor;

Bakanların isimlerinin gizli tutulması: Güvenlik gerekçesiyle hedef alınan bakanların isimleri kamuoyuna açıklanmadı.

İkinci tarafın savunması: Ankara'nın siber kalkanı ve cihazların acil değişimi

Türkiye hükümeti ve istihbarat birimleri ise saldırının başarısız olduğunu ve durumun tamamen kontrol altında olduğunu belirtiyor:

«Hiçbir veri sızmadı»: Türk yetkililer, telefonları hackleme girişimlerinin engellendiğini ve bilgisayar korsanlarının bakanların verilerine erişemediğini vurguladı;

Güçlendirilmiş koruma ve yerli şifreleme: Bakanların cihazlarında standart sistemler yerine, özel güvenlik modları ve yerli olarak geliştirilmiş şifreli uygulamaların çalışması, saldırının püskürtülmesinde belirleyici rol oynadı;

Acil inceleme ve yeni telefonlar: Uyarı alındığı anda üç bakanın telefonlarına derhal el konularak derinlemesine incelemeye alındı ve cihazlar yeni, güvenli olanlarla değiştirildi;

Devlet güvenlik protokollerinin sıkılaştırılması: Olayın ardından tüm Türk hükümet üyeleri ve stratejik bakanlıklarda iletişim araçlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar artırıldı.

Ankara'daki resmi kaynaklar, «Devlet yetkililerimiz sıradan akıllı telefonlar kullanmıyor. Onlarda yüksek düzeyde kodlanmış ve özel olarak korunmuş sistemler mevcut. Saldırganların her türlü girişimi bu güvenlik duvarına çarptı» açıklamasında bulunuyor.

Milyarlık casusluk endüstrisi ve ulusal savunma mücadelesi

Değerlendirme kriterleri Saldırganlar ve Apple uyarısı Ankara'nın savunma önlemleri Saldırı seviyesi Yüksek teknolojili ticari casus yazılımlar aracılığıyla hedefli saldırı Çok katmanlı güvenlik ve özel şifreli iletişim uygulamaları Coğrafi kapsam 110'dan fazla ülkedeki elitler arasında Türkiye de var Sadece Türk yetkilileri kapsayan yerel koruma sistemi Sonuç Açığın bulunması ve resmi uyarı yayınlanması Hackleme girişiminin başarısızlığı, telefonların acil değişimi Gelecekteki risk Yeni «sıfırıncı gün» (zero-day) açıklarının ortaya çıkma ihtimali Hükümet iletişiminin tamamen yerli donanım-yazılım setine geçirilmesi zorunluluğu

Terazinin bir kefesinde dünyanın en gelişmiş istihbarat yazılımlarıyla devlet adamlarını gizli takibe almaya çalışan karanlık güçler ve Apple'ın endişe verici alarmı dururken, diğer kefesinde karmaşık şifreleme sistemleriyle saldırıları püskürten Türkiye'nin devlet güvenlik sistemi duruyor. Bu düello, en pahalı ve korumalı ticari akıllı telefonların bile siyasi yetkililer için tam bir garanti sunamayacağını gösterdi.

Sizce Türkiye'nin üç bakanına düzenlenen bu siber saldırının arkasında hangi devletler veya istihbarat yapıları var? Üst düzey siyasetçilerin yabancı markaların (örneğin Apple veya Android) akıllı telefonlarını kullanmasının tamamen yasaklanıp sadece kapalı yerli iletişime geçilmesinin vakti gelmedi mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve devletler arası gizli siber savaş analizini arkadaşlarınızla paylaşın!