Kremlin, Putin ve Modi arasındaki Ukrayna görüşmelerinin sırrını açıkladı

·5·Dünya
Kremlin, Putin ve Modi arasındaki Ukrayna görüşmelerinin sırrını açıkladı

Dünya diplomasisinin en kritik noktalarından birinde yeni bir jeopolitik çatışma tırmanıyor. Bir tarafta Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kısa süre içinde sık sık bir araya gelerek Ukrayna konusundaki gerçek tabloyu tartışmaya çalıştığı Kremlin stratejisi yer alıyor. Diğer tarafta ise Hindistan'ı Moskova ile bağlarını koparmaya, ticaret kısıtlamalarına katılmaya ve çatışmada açıkça karşı bir pozisyon almaya zorlayan Batı koalisyonunun benzeri görülmemiş baskısı var. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Perviy Kanal'a verdiği röportajda bu zirvenin en hassas noktalarına değindi. Peki, Putin Modi'ye Ukrayna konusunda hangi 'sahadaki gerçekleri' aktarmak istiyor, iki saate sığmayan iş birliğinin arkasında ne yatıyor ve Yeni Delhi iki ateş arasında dengesini koruyabilecek mi?

Kremlin'in pozisyonu: 'Sahadaki gerçeklik' ve sık görüşme ihtiyacı

Rus yönetimi, Hindistan ile diyaloğu Batı'nın anlatısına karşı alternatif bir gerçeklik alanı olarak görüyor:

  • 'Sahada neler olduğunu açıklamak': Dmitriy Peskov'un belirttiğine göre Putin, fırsat buldukça muhataplarına cephe hattında ve gerçekte neler yaşandığına dair doğrudan bilgi verme pratiğini kullanıyor;

  • İki saate sığmayan iş birliği: Kremlin temsilcisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamının o kadar geniş olduğunu ve bunun kısa görüşmelerde ele alınmasının imkansız olduğunu özellikle vurguladı;

  • Bişkek sonrası devam eden diyalog: Liderlerin bir haftadan kısa süre önce Bişkek'teki zirvede görüşmelerine rağmen tekrar yüz yüze gelmeleri, ilişkilerin stratejik önemini kanıtlıyor;

  • Çok kutuplu dünya ilkesi: Moskova, Delhi'yi küresel kararların alınmasında eşit haklara sahip ve tarafsız bir güç merkezi olarak tutmaya çalışıyor.

Batı'nın baskısı ve Hindistan'ın karmaşık diplomatik 'dizginleri'

ABD ve Avrupa Birliği ise Yeni Delhi'nin Moskova ile bu denli aktif diyaloğuna ciddi endişe ve itirazla bakıyor:

  • Ekonomik ve siyasi uyarılar: Washington, Hindistan'ı Rusya'dan indirimli enerji kaynakları alımını azaltmaya ve yaptırım kısıtlamalarını delmemeye sürekli çağırıyor;

  • Modi'nin 'Barış Diplomasisi': Hindistan lideri, aynı anda hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kurabilen az sayıdaki dünya liderinden biri olarak dengeyi korumak zorunda;

  • 'Bu savaş dönemi değil' formülü: Delhi, çatışmanın sadece barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Batı'nın radikal yaptırım taleplerini de askeri hamlelerini de kayıtsız şartsız desteklemekten kaçınıyor;

  • Ulusal çıkarların önceliği: Hindistan, ucuz hammadde, silah tedariki ve savunma alanındaki bağımsızlığını kaybetmek istemiyor.

'Putin, genellikle fırsat bulduğunda muhataplarına sahada gerçekte neler olduğunu detaylıca açıklamak için bu tür görüşmeleri kullanır. İki ülke iş birliğinin hacmi ise o kadar geniş ki, bunu bir iki saat içinde tam olarak tartışmak mümkün değil,' dedi Dmitriy Peskov.

Diplomatik düelloda kim amacına ulaşıyor?

Değerlendirme kriterleri

Kremlin stratejisi (Putin – Peskov)

Batı ve Hindistan çıkarları (Modi dengesi)

Ana hedef

Modi'ye çatışmanın gerçek nedenlerini ve 'sahadaki gerçek durumu' göstermek

Barışçıl arabulucu statüsünü koruyarak tarafsız kalmak

Görüşme sıklığı

Her fırsatta (Bişkek sonrası Delhi) sürekli diyalog

Hem Batı hem de Doğu ile eşit mesafeyi koruma zorunluluğu

Ekonomik faktör

Enerji, ticaret ve Batı yaptırımlarını birlikte aşmak

Ucuz petrol almak, ancak ABD'nin ikincil yaptırımlarına maruz kalmamak

Beklenen sonuç

Hindistan'ın Rusya karşıtı platformlara katılmamasını sağlamak

Hiçbir bloğa bağımlı olmayan bağımsız bir küresel güce dönüşmek

Terazinin bir kefesinde Vladimir Putin'in Hindistan'ı güvenilir bir stratejik ortak olarak tutma ve Ukrayna meselesinde kendi argümanlarını kabul ettirme planı dururken, diğer tarafta Batı'nın kısıtlamaları altında kalmamaya çalışan Narendra Modi'nin hassas dış politika oyunu duruyor. Bu düello, Ukrayna çevresindeki süreçlerin çözümünün sadece savaş meydanında değil, Delhi'deki kapalı kapılar ardındaki tartışmalarda da belirlendiğini gösteriyor.

Sizce Vladimir Putin, Narendra Modi'yi Ukrayna meselesinde Rusya'nın pozisyonunun doğruluğuna ikna edebilir mi, yoksa Hindistan Batı baskısı nedeniyle tarafsız pozisyonunu değiştirmek zorunda mı kalacak? Peskov'un bahsettiği 'sahadaki gerçeklik' Delhi'nin gelecekteki kararlarını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin perde arkasındaki mücadele analizini jeopolitik meraklılarına ulaştırın!

Vladimir PutinNarendra ModiDmitriy PeskovУкраина
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

«Kazakistan Rusya'ya mı teslim edecek yoksa BM mi kurtaracak?»: Çeçen aktivist Mansur Movlayev davası«Kazakistan Rusya'ya mı teslim edecek yoksa BM mi kurtaracak?»: Çeçen aktivist Mansur Movlayev davasıBugün, 14:57Tac Mahal: Babürlülerin Zekası, Mermere İşlenmiş Yas ve Canlı Tarihin SırlarıTac Mahal: Babürlülerin Zekası, Mermere İşlenmiş Yas ve Canlı Tarihin SırlarıBugün, 12:29Yaptırım ve izolasyon kuşatmasında dönüm noktası: Putin Delhi'ye ulaştı (video)Yaptırım ve izolasyon kuşatmasında dönüm noktası: Putin Delhi'ye ulaştı (video)Bugün, 10:2911 Eylül: Tarihe geçen bir gün — bugün dünyada neler yaşandı?11 Eylül: Tarihe geçen bir gün — bugün dünyada neler yaşandı?Bugün, 10:19Kim Jong-un'un gizemli varisi: İstihbarat, Kim Ju-ae'nin kardeşine dair gerçeği açıkladıKim Jong-un'un gizemli varisi: İstihbarat, Kim Ju-ae'nin kardeşine dair gerçeği açıkladıBugün, 09:14Yapay zeka kameralarını yanıltmak için tasarlanmış bir tişört geliştirildiYapay zeka kameralarını yanıltmak için tasarlanmış bir tişört geliştirildiBugün, 04:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Geline 52 kilogram altın takıldı: düğün incelemeye alındı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Türkiye'de Özbek gelin 5 milyon liralık altınla kayıplara karıştı
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Oğlunu kurtarmak için evinde ilaç hazırlayan baba
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Genç doktor, özel hastanedeki ilk iş gününde istifa etti
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Mars'ta denizanasına benzeyen gizemli bir nesne ortaya çıktı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Kıyamet Günü Balığı Gerçekten Var mı? Bilim İnsanları Yanıtladı
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen
Yüzünün yüzde 95’inden fazlası kıllarla kaplı Hintli rekortmen