Dünya diplomasisinin en kritik noktalarından birinde yeni bir jeopolitik çatışma tırmanıyor. Bir tarafta Rusya lideri Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin kısa süre içinde sık sık bir araya gelerek Ukrayna konusundaki gerçek tabloyu tartışmaya çalıştığı Kremlin stratejisi yer alıyor. Diğer tarafta ise Hindistan'ı Moskova ile bağlarını koparmaya, ticaret kısıtlamalarına katılmaya ve çatışmada açıkça karşı bir pozisyon almaya zorlayan Batı koalisyonunun benzeri görülmemiş baskısı var. Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, 'Perviy Kanal'a verdiği röportajda bu zirvenin en hassas noktalarına değindi. Peki, Putin Modi'ye Ukrayna konusunda hangi 'sahadaki gerçekleri' aktarmak istiyor, iki saate sığmayan iş birliğinin arkasında ne yatıyor ve Yeni Delhi iki ateş arasında dengesini koruyabilecek mi?

Kremlin'in pozisyonu: 'Sahadaki gerçeklik' ve sık görüşme ihtiyacı

Rus yönetimi, Hindistan ile diyaloğu Batı'nın anlatısına karşı alternatif bir gerçeklik alanı olarak görüyor:

'Sahada neler olduğunu açıklamak': Dmitriy Peskov'un belirttiğine göre Putin, fırsat buldukça muhataplarına cephe hattında ve gerçekte neler yaşandığına dair doğrudan bilgi verme pratiğini kullanıyor;

İki saate sığmayan iş birliği: Kremlin temsilcisi, iki ülke arasındaki ilişkilerin kapsamının o kadar geniş olduğunu ve bunun kısa görüşmelerde ele alınmasının imkansız olduğunu özellikle vurguladı;

Bişkek sonrası devam eden diyalog: Liderlerin bir haftadan kısa süre önce Bişkek'teki zirvede görüşmelerine rağmen tekrar yüz yüze gelmeleri, ilişkilerin stratejik önemini kanıtlıyor;

Çok kutuplu dünya ilkesi: Moskova, Delhi'yi küresel kararların alınmasında eşit haklara sahip ve tarafsız bir güç merkezi olarak tutmaya çalışıyor.

Batı'nın baskısı ve Hindistan'ın karmaşık diplomatik 'dizginleri'

ABD ve Avrupa Birliği ise Yeni Delhi'nin Moskova ile bu denli aktif diyaloğuna ciddi endişe ve itirazla bakıyor:

Ekonomik ve siyasi uyarılar: Washington, Hindistan'ı Rusya'dan indirimli enerji kaynakları alımını azaltmaya ve yaptırım kısıtlamalarını delmemeye sürekli çağırıyor;

Modi'nin 'Barış Diplomasisi': Hindistan lideri, aynı anda hem Kiev hem de Moskova ile diyalog kurabilen az sayıdaki dünya liderinden biri olarak dengeyi korumak zorunda;

'Bu savaş dönemi değil' formülü: Delhi, çatışmanın sadece barışçıl müzakerelerle çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Batı'nın radikal yaptırım taleplerini de askeri hamlelerini de kayıtsız şartsız desteklemekten kaçınıyor;

Ulusal çıkarların önceliği: Hindistan, ucuz hammadde, silah tedariki ve savunma alanındaki bağımsızlığını kaybetmek istemiyor.

'Putin, genellikle fırsat bulduğunda muhataplarına sahada gerçekte neler olduğunu detaylıca açıklamak için bu tür görüşmeleri kullanır. İki ülke iş birliğinin hacmi ise o kadar geniş ki, bunu bir iki saat içinde tam olarak tartışmak mümkün değil,' dedi Dmitriy Peskov.

Diplomatik düelloda kim amacına ulaşıyor?

Değerlendirme kriterleri Kremlin stratejisi (Putin – Peskov) Batı ve Hindistan çıkarları (Modi dengesi) Ana hedef Modi'ye çatışmanın gerçek nedenlerini ve 'sahadaki gerçek durumu' göstermek Barışçıl arabulucu statüsünü koruyarak tarafsız kalmak Görüşme sıklığı Her fırsatta (Bişkek sonrası Delhi) sürekli diyalog Hem Batı hem de Doğu ile eşit mesafeyi koruma zorunluluğu Ekonomik faktör Enerji, ticaret ve Batı yaptırımlarını birlikte aşmak Ucuz petrol almak, ancak ABD'nin ikincil yaptırımlarına maruz kalmamak Beklenen sonuç Hindistan'ın Rusya karşıtı platformlara katılmamasını sağlamak Hiçbir bloğa bağımlı olmayan bağımsız bir küresel güce dönüşmek

Terazinin bir kefesinde Vladimir Putin'in Hindistan'ı güvenilir bir stratejik ortak olarak tutma ve Ukrayna meselesinde kendi argümanlarını kabul ettirme planı dururken, diğer tarafta Batı'nın kısıtlamaları altında kalmamaya çalışan Narendra Modi'nin hassas dış politika oyunu duruyor. Bu düello, Ukrayna çevresindeki süreçlerin çözümünün sadece savaş meydanında değil, Delhi'deki kapalı kapılar ardındaki tartışmalarda da belirlendiğini gösteriyor.

Sizce Vladimir Putin, Narendra Modi'yi Ukrayna meselesinde Rusya'nın pozisyonunun doğruluğuna ikna edebilir mi, yoksa Hindistan Batı baskısı nedeniyle tarafsız pozisyonunu değiştirmek zorunda mı kalacak? Peskov'un bahsettiği 'sahadaki gerçeklik' Delhi'nin gelecekteki kararlarını nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya siyasetinin perde arkasındaki mücadele analizini jeopolitik meraklılarına ulaştırın!