Uzayda katı çinko tabanlı Hall motoru test edildi

·1·Teknoloji
Uzayda katı çinko tabanlı Hall motoru test edildi

Muon Space şirketi, uzayda ilk kez katı çinkoyu çalışma maddesi olarak kullanan bir Hall motorunu başarıyla test etti. ixbt.com'un haberine göre, Starlight adlı cihaz ilk denemede çalışarak uzay aracının yörüngesini değiştirmeyi başardı ve bu durum yer istasyonları tarafından doğrulandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu önemli test, 1 Temmuz tarihinde SERT-III uzay aracı ile gerçekleştirildi. Görev, yeni nesil motor sistemini gerçek yörünge koşullarında doğrulamak için özel olarak hazırlandı. Telemetri verileri, ilk yer test sonuçlarıyla tam uyum sağladı. Sistem, çinkoyu kararlı bir şekilde besleyip buharlaştırdı ve motor, hedeflenen itki kuvvetini üretti.

Geleneksel gazlara alternatif çözüm

Günümüzde uydulardaki çoğu modern Hall motoru ksenon veya kripton kullanmaktadır. Ancak bu gazların yüksek basınç altında depolanması gerekir; bu da ek tanklar gerektirerek aracın ağırlığını artırır ve yapısını karmaşıklaştırır. Starlight ise katı çinko ile çalıştığı için yüksek basınçlı rezervuarlara ihtiyaç duymaz.

Çinkonun bir diğer önemli avantajı, ucuz olması ve hammadde olarak geniş çapta erişilebilir olmasıdır. Bu durum, büyük uydu takımları için kritik öneme sahiptir. Çünkü tek bir aracın motor maliyetindeki küçük bir düşüş bile, onlarca veya yüzlerce uydudan oluşan sistemler ölçeğinde büyük ekonomik tasarruf sağlar.

Gelecek planları ve güvenlik önlemleri

Muon Space şirketi, Starlight motorunu uydu yörüngelerini yükseltmek ve düzeltmek, uyduları konumlarında tutmak ve görev süresi dolan araçları kontrollü bir şekilde yörüngeden çıkarmak için kullanmayı planlıyor. Mevcut sürüm, küçük ve orta ölçekli uydular için tasarlanmıştır.

Test sürecinde mühendisler, buharlaşan çinkonun cihaz yüzeyinde kirlenmeye yol açıp açmadığını da inceledi. Sensörler, motor yakınında ilk muhafazakar hesaplamalarda tahmin edilenden daha az atık kalıntısı olduğunu tespit etti. Elde edilen veriler, çinkonun yayılımını ve uydu ekipmanları üzerindeki etkisini daha hassas modellemeye yardımcı olacak.

Bir sonraki aşamada Muon Space, Starlight'ı ticari kullanıma hazırlayacak. Şirket, cihazın güvenilirliğini artırmayı, seri üretimini başlatmayı ve çalışma maddesi atık yönetimini optimize etmeyi hedefliyor. Eğer sonraki testler ilk deney sonuçlarını tam olarak doğrularsa, katı metaller uydu elektrikli itki sistemlerinde geleneksel gazların pratik bir alternatifi haline gelebilir.

Muon SpaceStarlightHall MotoruUzay TeknolojileriUydu
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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