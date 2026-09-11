Fotoğraf: Kristina Solovyova, RIA «Novosti»

Yeni Delhi'de açılan 18. BRICS Zirvesi'nin yapıldığı lüks 'Bharat Mandapam' kongre ve sergi merkezinde, dünya siyasetinin iki büyük lideri arasındaki görüşme büyük yankı uyandırdı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi, jeopolitik belirsizlikler ve küresel baskılar sarmalında ikili 'özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklığı' daha da güçlendirmek için tarihi bir anlaşmaya vardı. Görüşmenin başında Modi'nin Rus mevkidaşına verdiği sembolik hediye ise analistler tarafından sadece diplomatik bir jest değil, aynı zamanda tüm müzakerelerin ruhunu belirleyen derin felsefi bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, Delhi'de kapalı kapılar ardında hangi konular üzerinde anlaşıldı, iki bin yıllık 'Tirukkural' kitabının ardında nasıl bir anlam yatıyor ve Modi-Putin ittifakı BRICS'in geleceğini nasıl etkileyecek?

'Bharat Mandapam'daki görüşme ve felsefi hediyenin sırrı

Zirvenin ana arenasında gerçekleşen diyaloğun ilk dakikalarından itibaren dikkat çekici detaylar göze çarptı:

'Bharat Mandapam' merkezinde karşılama: Rus lider zirvenin yapıldığı ana merkeze ulaştı ve Hindistan Başbakanı tarafından yüksek diplomatik saygıyla bizzat karşılandı;

2000 yıllık 'Tirukkural' hediyesi: Müzakerelerin başlangıcında Narendra Modi, Vladimir Putin'e Tamil edebiyatının büyük şairi ve filozofu Tiruvalluvar tarafından iki bin yıl önce yazılan ve Rusçaya özel olarak çevrilen kadim 'Tirukkural' kitabını hediye etti;

Adalet ve yönetim felsefesi: 'Tirukkural' eseri; hayatın anlamı, devletin akılcı yönetimi, adalet ve merhamet kurallarını bünyesinde barındırıyor. Modi, bu eserin günümüzdeki küresel yönetim krizi döneminde de güncelliğini yitirmediğine dikkat çekti;

Kişisel güven diplomasisi: İki liderin son iki hafta içinde (Bişkek'teki görüşmeden sonra) ikinci kez yüz yüze gelmesi, Kremlin ile Delhi arasındaki ilişkilerin yüksek bir dinamizme ulaştığını gösterdi.

Jeopolitik fırtınalar fonunda 'sarsılmaz ortaklık'

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, müzakerelerin ardından resmi bir açıklama yaparak tarafların kararlı tutumunu duyurdu:

Ayrıcalıklı ilişkilerin istikrarı: Resmi Delhi'nin açıklamasında belirtildiği üzere, Rusya ile Hindistan arasındaki 'özel ve ayrıcalıklı stratejik ortaklık', dünyadaki keskin jeopolitik belirsizliklere rağmen önemli bir büyüme ve dayanıklılık sergiliyor;

Yaptırımlara ve tarifelere rağmen büyüme: Batı koalisyonunun ticaret ve enerji kısıtlamaları çağrılarına rağmen, iki ülke ekonomik ve ulusal para birimleriyle ödeme mekanizmalarını daha da genişletmeyi hedefliyor;

Çok kutuplu düzene doğru adım: Müzakerelerde, BRICS platformunun dünyanın küresel güç dengesini koruyan bağımsız bir yapıya dönüştüğü vurgulandı.

Bu ziyaret dünya siyaseti ve bölge için ne anlama geliyor?

Yeni Delhi'deki bu görüşme, birkaç temel nedenden dolayı uluslararası gündemi değiştiriyor:

Batı izolasyonunun başarısızlığı: Putin'in dünyanın en kalabalık ve en hızlı gelişen ülkesinin başkentinde resmi olarak ağırlanması, Rusya'yı dış dünyadan izole etme girişimlerinin sonuç vermediğini açıkça gösterdi;

Hindistan'ın bağımsız rotası: Başbakan Modi, dış baskılara rağmen ulusal çıkarları ve çok vektörlü dış politika ilkelerini korudu;

Enerji ve ticaret koridorları: 'Kuzey-Güney' uluslararası ulaşım koridoru ve enerji güvenliği konusundaki stratejik projeler yeni bir gelişim aşamasına giriyor.

Sizce Narendra Modi'nin Vladimir Putin'e devlet yönetimi ve adalet üzerine 2000 yıllık 'Tirukkural' eserini hediye etmesinde nasıl bir siyasi ve felsefi mesaj gizli? Batı baskısı altındaki modern dünyada Hindistan ve Rusya'nın bu yakınlaşması küresel güç dengesini nasıl etkileyecek? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve BRICS Zirvesi'nin en sıcak siyasi detaylarını tüm jeopolitik meraklılarıyla paylaşın!