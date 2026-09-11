«Kazakistan'a kapılar kapandı»: Astana'nın Eurovision başvurusu reddedildi

·1·Dünya
«Kazakistan'a kapılar kapandı»: Astana'nın Eurovision başvurusu reddedildi

Uluslararası müzik dünyası ve şov dünyasında büyük bir siyasi ve hukuki skandal patlak verdi. Avrupa Yayın Birliği (EBU), Kazakistan'ınKhabar televizyon kanalı tarafından prestijli Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmak için yapılan resmi başvuruyu kesin bir dille reddetti. Organizatörler, Kazak sanatçıların yarışma sahnesine alınmamasının gerekçesi olarak Astana'nın birliğe tam üyelik kriterlerini karşılamamasını gösterdi. En şaşırtıcı olanı ise kuralların esnetilerek okyanus ötesindeki Kanada'ya 2027'de ilk kez sahneye çıkma hakkı tanınırken, Orta Asya ülkesine kısıtlama getirilmesi oldu. Bu arada Avrupa'nın kendi içinde de gerilim tırmanırken, Hollanda 2027 Eurovision'a katılmayacağını resmen açıkladı. Peki EBU neden Kazakistan'a yol vermedi, Kanada hangi hileyle izin aldı ve Hollanda'nın boykotunun arkasında hangi sır yatıyor?

«Avrupa sınırlarında değilsiniz»: EBU Kazakistan'a neden kesin bir dille «hayır» dedi?

Politico haberine göre EBU, Kazak şarkıcıların müzik projesine alınmamasının resmi gerekçelerini açıkladı:

  • Tam üyeliğin olmaması: Kazakistan, kuruluşun tam üyesi olma şartlarını karşılamıyor;

  • Avrupa yayın bölgesinin dışında: Ülke, coğrafi ve teknik olarak Avrupa yayın alanına dahil değil;

  • Avrupa Konseyi ile bağın olmaması: Kazakistan, Avrupa Konseyi'nin bir parçası değil ve bu kuruluşta gözlemci statüsüne bile sahip değil;

  • Fırsatların kısıtlanması: Organizatörler, tam da bu hukuki engellerin Astana'nın büyük Eurovision sahnesine aday olmasını engellediğini vurguladı.

Çifte standart mı? Kanada'ya neden izin verildi de Kazakistan dışarıda bırakıldı?

Kazakistan'ın reddedilmesi üzerine yarışma kurallarındaki çelişkiler tartışmaların merkezine oturdu:

  • Tüzüğün beklenmedik şekilde esnetilmesi: EBU daha önce tüzüğünü esneterek Avrupa kıtası dışındaki birçok ülkenin televizyon şirketine yarışmaya katılma hakkı tanımıştı;

  • Kanada'nın tarihi ilk sahne deneyimi: Yeni kurallardan anında yararlanan Kanada, Avrupa Konseyi'nde resmi gözlemci statüsüne sahip olduğu için Eurovision 2027'de sahne alma hakkı kazandı;

  • Orta Asya'ya karşı mesafe: Uzun yıllardır yarışmanın çocuk versiyonunda (Junior Eurovision) başarıyla yer alan Kazakistan'ın ana sahneye geçişine bir kez daha yapay bir engel konuldu.

Hollanda'nın ses getiren kararı: 2027 yarışmasına beklenmedik boykot!

Kazakistan etrafındaki tartışmalar dinmeden, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden biri yarışma organizatörlerine karşı sert bir çıkış yaptı:

  • Eurovision 2027'den çekilme: Hollanda, uluslararası şarkı yarışmasındaki katılımını resmen iptal etti;

  • Şeffaf kuralların eksikliği: Hollanda televizyon kanalları, EBU'nun askeri çatışmalara karışan ülkelerin yarışmaya katılımı konusunda net ve açık kurallar belirlememesini ana neden olarak gösterdi;

  • Siyasallaşmış sahne eleştirisi: Yarışma organizatörlerinin farklı ülkelere karşı aynı kriterleri uygulamaması, Avrupalı izleyiciler ve medya devleri arasında hoşnutsuzluğu ciddi oranda artırdı.

EBU'nun kararı ve Hollanda'nın protesto ederek ayrılması, Eurovision'un artık saf bir yaratıcılık ve sanat alanı değil, karmaşık siyasi çıkarların ve bürokrasinin çarpıştığı bir alan haline geldiğini gösteriyor. Kazakistan'ın büyük sahneye ulaşma çabaları diplomatik duvarlara çarpmış olsa da, yarışmanın kendi içindeki bölünmeler projenin gelecekteki prestijini ciddi şekilde sorgulatıyor.

Sizce EBU'nun okyanus ötesindeki Kanada'yı yarışmaya dahil edip Kazakistan'ı dışlaması çifte standart değil mi? Askeri çatışmalar ve siyasi iddialar nedeniyle Hollanda gibi ülkelerin peş peşe boykot ilan etmesi Eurovision'u krize sürükler mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya şov dünyasındaki bu sıcak çatışmanın analizini müzikseverlerle paylaşın!

Евровидение 2027Европа Хабарлар ИттифоқиҚозоғистонKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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